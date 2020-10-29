海基會董座難產？　邱垂正：適時對外說明

▲海基會8月28日舉行第10屆董監事會第1次臨時聯席會議，會議由代理董事長許勝雄主持。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

海基會將於30日下午召開董監事會議，選出下一屆第十一屆董監事人選，待12月1日上任，但面對外傳現任代理董事長許勝雄任期至11月3日屆滿後，接班人依然難產，可能尋求延長，身兼海基會副董事長的陸委會發言人邱垂正29日僅簡短表示，「若有確定訊息，會適時對外說明。」

邱垂正表示，本會在8月6日，核定由許代理董事長暫行代理海基會董事長一職，維持會務能正常運作，按現行規定，若代理超過三個月，需由本會依照規定程序，報請行政院核定。他表示，不論是否有新人選，或是延期代理，會適時對外說明。

在此之前，甫於6月上任海基會董事長一職，不到2個月的前國安會秘書上李大維，8月3日即因民進黨立委蘇震清捲入收賄案、蘇嘉全請辭，臨危受命接任總統府秘書長。

而後，行政院拍板許勝雄人事案，自8月6日核定起代理海基會董事長至11月3日，許當時受訪說，他答應代理的任期就是三個月。

另一方面，由於按照公職人員財產申報法規定，許若代理任期超過三個月，就需申報財產，但過往許勝雄曾公開表示，若政府要讓他擔任海基會董事長，需解決財產申報、赴立法院備詢兩個問題，這也讓他的任期延期問題受到討論。

據了解，府方目前正朝將許勝雄代理海基會董事長任期延至12月1日方向運作，待下一任董監事任期開始時，再解決新任董座問題。

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