台海陷「準戰爭」狀態？　侯友宜：我射擊率蠻高願意上前線作戰

▲新北市長侯友宜於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對陸委會前副主委趙建民分析兩岸已進入「準戰爭」狀態，國安局局長邱國正對此表示，台海近日確實關係緊張。對此，新北市長侯友宜29日在市議會表示，他過去40年就拿槍捍衛治安，用槍射擊率蠻高的，全民都是防衛角色，他願意到前線捍衛中華民國。

針對國際情勢、兩岸關係，新北市議員劉美芳於市政總質詢時指出，兩岸若爆發戰爭，新北市民是否知道要躲去哪，大陸軍機不斷侵擾台灣，行政院長蘇貞昌曾稱「拿掃帚我都跟他拚」。

侯友宜答詢表示，他從40幾年前就拿槍捍衛治安，用槍比較熟練，射擊率也蠻高的，若有需要、有機會，他還是會拿著槍捍衛中華民國。

侯友宜說，平常就應居安思危，面對詭譎的國際情勢，全民皆兵，全民都是防衛角色，他對國軍深具信心，只要大家團結，一定可以對抗外面的武力與不公平。此外，侯友宜表示，新北市有1萬2309個防空處所，各里長處都有防災地圖，民眾可以前往索取，了解住家周遭的防災位置。

對陸委會前副主委趙建民日前以「八項指標」分析兩岸現今已進入「準戰爭」狀態，國安局局長邱國正表示，台海最近確實滿緊張，但我方會嚴密注意，國人也不要緊張。

趙建民日前根據八項指標表示，兩岸關係已進入「準戰爭」狀態，兩岸應首重避險，否則「中華民國主權從地表消失」不是不可能的事。邱國正上午在立法院受訪被問到趙建民的分析，他說，台海最近的階段確實滿緊張，有目共睹，國軍或情治單位更加要密切注意，但大家也不要緊張，事實上對岸有任何動作，我方不管透過管道、方法都會持續嚴密注意，不會有突發狀況，我方一定會很用心的去注意到。