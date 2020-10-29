陸「十四五」藍圖曝光　實現富國強軍、推進「祖國統一」

▲中共五中全會落幕，公報提出推進「祖國統一」。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

中共五中全會今（29日）落幕，黨媒《人民日報》第一時間曝光會議公報，並提到「十四五」時期經濟社會發展主要目標。其中，全會提出，要加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標。

規劃包含，「堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。」

此外還有「加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升。」、「形成強大國內市場，構建新發展格局」、「全面深化改革，構建高水平社會主義市場經濟體制」、「優先發展農業農村，全面推進鄉村振興」、「優化國土空間佈局，推進區域協調發展和新型城鎮化。」等。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透社）

另外還提到，「繁榮發展文化事業和文化產業，提高國家文化軟實力」、「推動綠色發展，促進人與自然和諧共生」、「實行高水平對外開放，開拓合作共贏新局面」、「改善人民生活品質，提高社會建設水平」、「統籌發展和安全，建設更高水平的平安中國」、「加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一」等。

會議強調，要實現「十四五」規劃和2035年遠景目標，「必須堅持黨的全面領導，充分調動一切積極因素，廣泛團結一切可以團結的力量。」並強調，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。要高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，積極營造良好外部環境，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。

▲「十四五」提出要實現富國強軍目標 。（圖／路透社）