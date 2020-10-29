台商疾呼「綠色通道」好過年　陸委會：循兩岸既有管道溝通處理

▲台商希望早日促成兩岸商務綠色通道。圖為桃園機場入境檢疫。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，台商圈內擔憂來年春節難「返鄉過節」，面對大陸台商近期的多次呼籲，陸委會發言人邱垂正29日表示，政府會考量疫情發展、防疫能量及相關需求等因素進行評估及研議，「有關台商往來兩岸便利措施，可循兩岸既有的管道進行溝通處理。」

邱垂正強調，政府十分重視及關心，台商希望在春節期間便利往來兩岸的心情及需求，但是秋冬來臨，國際疫情有升溫的趨勢，因此有關增加兩岸航點、航班或縮短檢疫天數等議題，目前中央流行疫情指揮中心、交通部及本會等機關，都在積極研議當中。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月29日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

他重申，政府的考量是疫情發展、防疫能量及相關需求等因素，若有關兩岸加班機議題，涉及兩岸互動，將循例由雙方民航主管機關，視需求進行聯繫與溝通，「至於台商返台過年相關的防疫問題，未來也會在安全風險可控的前提下，有關台商往來兩岸便利措施，循兩岸既有的管道進行溝通處理。」

據了解，經過2個月的申請，今天一架載有60多名廣東、珠三角一帶台商的澳門航空，於上午在桃園機場起飛，包括澳門台協會長簡廷在、珠海台協會長葉飛呈均返回工作崗位。

簡廷在指出，若兩岸未開通綠色通道，許多台商可能短期內無法回來台灣，面對明年春節回台過年的廣大需求，希望台灣能妥善安排防疫綠色商務通道。

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