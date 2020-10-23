雲林竹圍大橋火傷重建　1600萬工程預計過年前完成

▲竹圍大橋9月4日橋下發生火災後，影響橋梁結構，後經與學者專家研議，建議辦理橋梁修復。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市雲科路三段竹圍大橋，為斗六工業區重要聯外道路連結斗六雲科工業區，並鄰近154乙線日雲林縣重要橋梁樞紐。9月4日橋下發生火災後，影響橋梁結構，後經與學者專家研議，建議辦理橋梁修復，經緊急辦理規劃設計及工程採購，工程已於10月20日開工。

雲林縣長張麗善今（23）日辦理開工說明會指出，橋下原是斗六市公所大型傢俱廢棄物暫置場，火災過後，緊急封閉西向道路進行安檢，工務處經與學者專家研議，將抽換6根預力大樑，經費將由縣府、公所分攤。工務處長汪令堯表示，工程包括預力主樑抽換、重新施作橋面版，重建期間西向車道仍舊封閉，維持由東道雙向通車。

縣長張麗善表示，雲林縣政府今年針對縣內橋梁進行檢測、修復、改建，主要就在確保橋梁結構安全無虞，竹圍大橋發生火災後，工務處立即進行封橋檢測，檢測結果發現，橋梁部分大樑受火害，造成混凝土嚴重剝落，並已影響結構安全，必須拆換重建。

工務處說明，「斗六市雲科路三段竹圍大橋火害緊急復建工程」預計抽換受火災影響的6根預力大樑，並重新施作橋面版，整體經費約需新台幣1,600萬7,532元，動用第2預備金辦理改善，另竹圍大橋位於交通樞紐，也責成業務單位辦理緊急採購，在短時間內完成設計及工程發包，現階段施工團隊進駐開工，預計工期120日曆天，在農曆年前完成。

▲雲林縣長張麗善今日辦理竹圍大橋修復開工說明會，將抽換6根預力大樑，經費將由縣府、公所分攤，重建期間西向車道仍舊封閉，維持由東道雙向通車。（圖／記者蔡佩旻攝）





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