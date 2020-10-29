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2020同志遊行周末台北登場　主辦單位：分2路線、人數盼破13萬

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▲▼ 2020同志遊行路線,參與團體 。（圖／記臺灣彩虹公民行動協會提供）

▲2020同志遊行路線。（圖／臺灣彩虹公民行動協會提供）

記者崔至雲／台北報導

第 18 屆台灣同志遊於本週六（31日）於台北市政府前市民廣場登場，本屆主題為「成人之美」，主辦單位強調，性多樣社群不只是需要「被看見」，而是應該被真正地理解與尊重，每個人都是最美的存在。但今年也因疫情關係，主辦單位指出，外國人無法前來參加，目前預估人數是去年的6-7成，約在13至15萬人。

今年同志遊行由臺灣彩虹公民行動協會舉辦，主辦單位表示，除了各路線領頭的遊行花車外，今年的遊行舞台表演活動更以人體概念呼應主題，表演者將代表不同的身體部位集結呈現「成人之美」。此外，也延續去年的好口碑，集合了近百家同志友善店家與 NGO 團體共同參與彩虹市集活動，為同志遊行增添更豐富多元的色彩。

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▲▼第18屆台灣同志遊行。（圖／第18屆台灣同志遊行）

▲第18屆台灣同志遊行於本周六登場。（圖／臺灣彩虹公民行動協會提供）

主辦單位說明，今年除了邀請彩虹大使安溥外，長期支持同志的安心亞和李英宏，以及用個人生命經驗創作的理想混蛋也將登台演出。但因疫情影響，今年有許多外國朋友無法到場參與，主辦單位透過 Google 的協助，將在 YouTube 官方頻道全程直播，希望透過無國界的直播讓世界各地朋友一同感受。

為配合政府防疫政策，主辦單位呼籲參與現場活動的民眾遵守防疫守則，自主管理體溫並在無法保持社交距離時全程佩戴口罩。台北市府廣場前「六色彩虹地景」已在地面綻放，等待民眾一起看見與尊重彼此生命中的各種美好，一同走向更友善與共融的平權大道。

今年的遊行路線將分為南、北兩路線、各長達4公里左右，將同時於下午 2 時從台北市府廣場起走出發，繞行市區之後返回台北市政府廣場。其中，北路線（紫色、橙色、紅色）將繞行仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路，回到市民廣場；而南路線（藍色、黃色、綠色）則將從仁愛路左轉 光復南路，行經信義路、敦化南路，最後再經仁愛路回到市民廣場；雙路線將包含 NGO 頭車以及同志友善企業，共 23 輛色繽紛的花車將一同驕傲起走。

▲▼ 2020同志遊行路線,參與團體 。（圖／記臺灣彩虹公民行動協會提供）

▲▼ 2020同志遊行路線,參與團體 。（圖／記臺灣彩虹公民行動協會提供）

▲▼ 2020同志遊行路線,參與團體 。（圖／記臺灣彩虹公民行動協會提供）

▲▼ 2020同志遊行路線,參與團體 。（圖／記臺灣彩虹公民行動協會提供）

▲▼ 2020同志遊行路線,參與團體 。（圖／記臺灣彩虹公民行動協會提供）

▲▼ 2020同志遊行路線,參與團體 。（圖／記臺灣彩虹公民行動協會提供）

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