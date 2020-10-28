「我的老闆反同」藍營助理淚謝民進黨　林靜儀：蹭完繼續歧視

▲林靜儀。（資料照／記者曾俊豪攝）

記者黃巈禾／台北報導

第18屆台灣同志遊行31日登場，國民黨青年團證實如期參加，但國民黨卻把代表同志族群的六色彩虹誤植為「七色」。對此，前民進黨立委林靜儀感嘆，2年前曾有一位國民黨地方議員的助理淚訴老闆反同。

民進黨宣布以中央黨部名義組隊參加今年同志遊行後，國民黨青年團隨後也表態參加，但國民黨青年團附上的七色彩虹圖引發批評。民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書批評，「代表同志族群的彩虹，是六色彩虹，不是七色」，前新北市長朱立倫參選總統時，就曾用成七色彩虹被同志團體罵爆，過了幾年，國民黨一點長進也沒有，依然用錯。

林靜儀分享范綱皓的貼文，並透露，2018年的時候，某次以專家身分參加一個會議，會後一個國民黨地方議員的年輕助理追上她，說道「林委員，謝謝你們對同志權益的努力⋯⋯我⋯⋯我的老闆（議員）反同，我⋯」他顫抖著，掉下眼淚，說不下去。

林靜儀說，當下拍拍這位藍營議員的助理，她心裡很難過，難以想像在國民黨操弄反同公投、民意代表和支持者屢屢說出口、群組瘋傳的歧視與惡毒圖文，這樣的工作之下，身為同志的他是怎麼過的。

林靜儀感嘆，同志彩虹旗是六色這個基本功課都沒做，只是以為有機會就蹭蹭，活動過了繼續操弄支持者歧視同志，真心替國民黨內工作的同志朋友覺得悲哀。