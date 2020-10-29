不捨朱冠甍罹難！樂團PO黑畫面哀悼　「你愛的那片海洋送你離開」

▲虎團IG悼念朱冠甍。（圖／翻攝虎團IG）



記者蔡文鈴／綜合報導

F-5E戰鬥機29日上午發生墜機事件，飛官朱冠甍不幸罹難！其實朱冠甍除了是一名優秀的飛官外，還是F-5飛官地勤樂團「虎團」吉他手，團員們感情相當不錯，當樂團得知他殉職的消息時，也在第一時間PO出黑畫面悼念朱冠甍。

「虎團」在IG中發出一則黑畫面的貼文，告別朱冠甍，「你愛的那片海洋，最後送你離開。馬克這一路不容易，辛苦了，我們回家吧。」

貼文發出後有不少弟兄留言哀悼，「馬克學長一路好走，我會永遠記得您」、「感謝您的付出」、「謝謝馬克學長曾經教我們的...」、「教官 辛苦了」。

虎團曾表演朱冠甍創作作品《藍天》，歌詞內容積極正面，充滿愛國情懷，國防部發言人29日透過臉書發文向他致敬，更引用《藍天》歌詞，「我想要抓住藍天，穿越千山和萬水，用盡生命的一切，守護青天白日的家園」，謝謝他用生命捍衛領空安全，守護國人的平安。

▼虎團在IG上PO出一則黑畫面動態，悼念朱冠甍。（圖／翻攝虎團IG）



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