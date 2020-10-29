婚禮夢碎！因疫情改2021年結婚　朱冠甍無緣當新郎倌

▲朱冠甍婚禮延期，如今無法出席自己婚禮 。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

F-5E戰鬥機29日上午發生墜海事件，飛官朱冠甍不幸罹難。目前已婚的他，育有剛滿一歲的女兒，原定2020年4月舉行婚禮，受疫情影響延至2021年5月，不料竟發生憾事、天人永隔，如今竟無法穿上帥氣西裝，出席自己的婚禮。

空軍台東志航基地29日上午驚傳F-5E戰鬥機墜海起火意外，朱冠甍即時跳傘逃生後雖順利獲救，但仍因大量吃水，在搶救後宣告不治。

朱冠甍目前已婚育有1女，女兒才剛滿周歲，卻不幸遇難殉職。事實上，他非常愛家人還有工作，常常在社群平台上發妻子與1歲愛女照，如今卻天人永隔。

朱冠甍為空軍官校正期102年班，隸屬第七聯隊，於民國104年3月27日任職，飛行總時數為703小時，機種時間510小時45分，人員資格為兩機領隊。

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