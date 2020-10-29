華航eMall開放會員哩程全折抵　「1000哩折90元」最高省近萬元

▲華航eMall「華夏哩程折抵消費現金」活動11月起推出「全哩程折抵購物金」。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航eMall「華夏哩程折抵消費現金」活動再加碼！今（29）日宣布，11月起推出「全哩程折抵購物金」，每1,000哩可折抵新台幣90元，最多可省近萬元。

華航eMall今年3月16日開始推出「華夏哩程折抵消費現金」方案，首波最多可折抵10%，直至9月上限提升至30%，活動廣受消費者好評。

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▲華航eMall凡單一種類商品購買金額加總達90元以上，就可使用全哩程折抵購物金，最高可折抵9,000元。（圖／華航提供）

為回饋會員，eMall開放使用哩程100%折抵單一品項商品；凡單一種類商品購買金額加總達90元以上，就可使用全哩程折抵購物金，最高可折抵9,000元。

華航eMall商品不斷推陳出新吸引消費者目光，經統計，eMall從今年1月到9月，營業額與去年同期相較就高出約4倍，繳出漂亮成績單。

哩程折抵部份消費現金外，即日起至11月30日止，歡慶eMall新館「精選台灣城鄉特色商品館」開幕，機上送貨到府雜誌及eMall 全館9折起；下單刷卡滿新台幣6,000元，就送1架1：200的A350 彩繪機模型，數量有限，送完為止。

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