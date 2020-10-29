彰化女里長護愛犬...遭浪浪「撕咬腿不放」　狂噴血倒地險遭啃頭

▲蕭富子遭流浪狗咬傷。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣員林市林厝里長蕭富子，29日上午帶愛犬散步行經員南路時，遭流浪狗咬傷左腿當場血流如注，流浪狗見她不支倒地後甚至一度作勢要朝她頭部攻擊；消防局獲報到場為她緊急處置傷口，並送至員榮醫院急診室，蕭富子驚魂未定地說「這真的太恐怖了！」，若是小孩或老人遇上後果不堪設想，呼籲流浪狗問題相關單位一定要重視。

蕭富子今日上午帶著愛犬小柴犬「妹妹」外出散步，行經員南路時突遇見一隻體型巨大的流浪狗衝向「妹妹」欲攻擊，她見狀趕緊將「妹妹」抱起保護，未料流浪狗竟咬住蕭富子腿部不放，流浪狗鬆口後她鮮血直流、不支倒地，此時流浪狗兇性大發，又往前欲攻擊她頭部，幸未得逞。

「這太恐怖了！」蕭富子心有餘悸地說。遭流浪狗攻擊後蕭通報消防隊，救護人員到場將她送往員榮醫院救治，她表示，由於被咬的傷口很深，醫生說不好縫，必須每天回診清創。

▲蕭富子左腿遭流浪狗咬傷，鮮血直流。

蕭富子指出，自從實施流浪狗零撲殺後，彰化流浪狗數量爆增2倍，近年狗追人導致受傷的案例層出不窮，若是老人或小孩被追是會出人命的，相關單位一定要解決流浪狗問題。

彰化動物防疫所表示，目前員林流浪犬收容所收容數最多為201隻，由於新的收容地不好找，2020年初彰化縣府在收容中心增設2個貨櫃，1個貨櫃可收容10隻流浪狗，預計年底前會再增加5個貨櫃，屆時可多收容50隻流浪狗。

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