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神風式撞超市「真相大逆轉」　檢心機藏關鍵證物！亡妻男變監下囚

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記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣溪湖鎮8月19日發生一起自撞車禍，林姓駕駛在行駛其間與25歲的陳姓妻子起爭執，一氣之下說出一句「結束掉啦」，接著自撞民宅，造成妻死、3歲女兒命危的悲劇。不過，原本外界以為這只是一起單純的車禍事故，沒想到案情在2個月後出現大逆轉，檢警利用偵辦技巧突破林男心防，昨日（27日）依殺人、強制恐嚇等罪起訴他。

▲林男高速144公里衝撞民宅妻子女兒命危。（圖／ETtoday資料照）

▲林男在開車時與妻子吵架，一度氣到想帶全家人尋死。（圖／ETtoday資料照，下同）

警檢從林男的行車紀錄器還原事發經過，據檢方起訴書指出，當日林男查看妻子手機，懷疑她與其他男子交好，又因妻子不願一起返回住處復合同居，竟於當晚在車輛行進間先對妻子說，「是妳要跟我去，還是今晚是最後一晚」，妻子則回應，「我是要怎麼跟你去」。

陳姓妻子心生畏懼，一度想要打開車門逃離，兩人你一言我一語爭論，「你最好給我放開喔」、「不然我要跳車」、「我跟你講不可能就是不可能」、「你要是要用這種方式，我就跳下去」。期間，林男還抓住妻子的手，以強盜的方式妨害她行駛下車的權利。

等到車子行駛到靠近國道溪湖交流道匝道時，林男故意偏離車道，作勢要衝撞分隔島再閃開，陳女嚇得大喊，「你剛才那個撞下去，不是你死就是我死，為什麼不行回家」，並不斷要求丈夫載她回娘家。兩人一路爭吵，林男認為妻子無意復合，於是脫口說出「結束掉啦，結束掉而已啦，結束掉」，接著在行經溪湖鎮福德路時，加速行駛到144公里再衝撞民宅鐵捲門，導致妻子死亡、3歲女兒腦出血昏迷（仍在兒童加護病房醫治）、1歲兒子輕傷。

▲林男高速144公里衝撞民宅妻子女兒命危。（圖／ETtoday資料照）

▼▲車輛高速撞上路邊民宅的鐵捲門。

▲林男高速144公里衝撞民宅妻子女兒命危。（圖／ETtoday資料照）

起初，外界以為這只是一起單純的車禍事故。但根據《自由時報》報導，林男在事發之後一直以頭痛為由，拒絕製作筆錄，檢警也罕見沒有對外說明車禍原因，目的就是要鬆懈心防，等到他失去戒心，才在出院前夕亮出關鍵證物，他自知瞞不了，最終承認是想載著全家去死，但沒想到結果會變成妻子死亡。

整起案件瞬間大逆轉，檢方27日偵結後，依殺人罪、恐嚇強制、對2子犯殺人未遂罪起訴林男。

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