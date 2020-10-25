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浪浪都是驚喜包！志工曝黑狗傷疤酷臉反差萌：像黑道大哥改吃素

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▲▼板橋動物之家志工梁鈺杰。（圖／梁鈺杰提供）

▲梁鈺杰表示，板收志工隊每年都會邀請志工與狗狗一起拍攝月曆增加曝光度。（圖／梁鈺杰提供，下同）

記者許展溢／台北報導

流浪動物議題始終是愛動物的人們最在乎的一件事，礙於許多現實很多人無法領養，他們犧牲休假時間，選擇到動物之家，慢慢了解每隻狗狗背後故事，陪伴到最後一刻，就是要讓這些可愛的狗兒知道牠們不孤獨。板橋動物之家志工接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，園區有好多隻黑狗狗，不是超酷像黑道大哥，就是好可愛，每一隻像極了驚喜包。

在動物之家當志工的梁鈺杰提起，去年過年學妹問還有什麼願望沒做，隨口說想去動物之家做狗志工，沒想到因緣際會就找到板橋動物之家。很多志工跟自己一樣不能領養狗狗，每週六或其他時間就去幫忙，印象最深刻是第一次帶的兩隻狗，不久一隻被領養，一隻老死在志工隊，難過的是有些狗狗還沒等到一個家卻走了。但也有志工領養病重的狗狗，不是只有領養動作，還會帶到靈骨塔火化處理，最後一刻不是無家可歸，用心程度都是真的。

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▲▼板橋動物之家志工梁鈺杰。（圖／梁鈺杰提供）

▲▼梁鈺杰說，去做流浪狗志工其實也是一種運動，上圖為健壯的可樂。

▲▼板橋動物之家志工梁鈺杰。（圖／梁鈺杰提供）

梁鈺杰表示，這些日子以來，看到大家非常細心處理每隻狗狗狀況，用心對待這些生命，能夠跟他們一起做志工挺有意義。他笑說，當志工玩別人的狗，才體會隔著塑膠袋撿大便的感覺是怎樣，尤其進狗舍聞到很濃狗味，其實一開始被嚇到，到現在怡然自得，某種程度自己也跟著成長。有次進到籠子要一個人套狗，但裡面有很多大便沒清，狗狗看到他超嗨往他身上狂踩，狗腳就這樣往臉上熱情打招呼，眼鏡被弄壞，一想到是因為很想要人帶牠們出去玩，才會如此激動，很甘之如飴。

梁鈺杰接著分享，健壯的「可樂」，看他臉上的傷疤就知道他是個有故事的大叔，聽說牠剛進來收容所的時候很常跟其他狗狗打架，但經過時間歷練，可樂已經變成引退江湖的穩重大叔，現在只會在出籠之前興奮吠幾聲，出來放風的時候只要注意保持跟其他毛小孩的距離，就一切沒問題了，還喜歡沿著圍籬找草吃，配上傷疤酷臉，真的很像退休黑道大哥改吃素，超級反差萌。

▲▼板橋動物之家志工梁鈺杰。（圖／梁鈺杰提供）

▲▼梁鈺杰說，收容所最多的就是黑狗，最需要多多被看到才能找到家。

▲▼板橋動物之家志工梁鈺杰。（圖／梁鈺杰提供）

梁鈺杰指出，還有隻「大雄」，肉壯體型比較像胖虎啊，是個大塊頭黑狗兄，個性超級溫和、親人，有次暫離一下去拿肉肉，就像個小孩叫媽媽一樣帶著熱切的眼神呼喚他，拿濕紙巾擦身體幫他降溫時，意外發現喜歡被摸屁屁，摸到舒服還會打甩尾巴扭屁股，愛笑的大雄，遇到鏡頭就會男模笑，實在專業。

梁鈺杰表示，收容所有好多黑狗狗，牠們雖然看起來很像，但其實都不一樣，每一隻都是最可愛、最可靠、最獨一無二的驚喜包，只要到板橋動物之家志工隊，就能認識黑色小天使，說不定也有機會成為給牠們一個家的大天使，並透露一個大秘密，只要跟黑狗合照看起來皮膚都會很白很透很美肌。

▲▼板橋動物之家志工梁鈺杰。（圖／梁鈺杰提供）

▲梁鈺杰提到，收容所也有一些比較害羞的狗狗，耐心陪伴、培養信任感就變成很重要的事。

新北市政府動保處以落實生命教育、翻轉社會大眾的動保觀念，在不影響犬貓收容量為前提之下，於板橋動物之家增設毛寶貝生命教育園區，規劃動物藝術展覽、推出智能認養、VR互動遊戲、毛寶貝專屬美食DIY區以及美容SPA區。若有想養犬貓的人，都可以到動物之家看看，而板橋動物之家月曆正熱賣中，扣除成本的收入將運用於收容所流浪動物上。

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