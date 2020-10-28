台中大里閃紅黃燈路口又車禍！男大生騎士遭撞噴飛...1個月3起

▲陳男機車卡在吳男車輛下方。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區中興路二段、現岱路口發生本月第3起車禍！20歲陳姓男大學生28日凌晨12時許，騎機車經過該路口時與一輛白色轎車發生碰撞，2車撞擊後陳男遭彈飛數公尺，機車卡在轎車車頭底下，警消獲報趕赴現場處理，陳男全身多處擦挫傷，救護人員趕緊將他送往大里仁愛醫院治療。車禍原因及肇責警方正進一步釐清。

該路口中興路二段方向夜間交通號誌為閃紅燈、現岱路則為閃黃燈，包括本次事故，該路段本月已發生3起車禍，前2次分別於12日清晨5時許、15日凌晨，肇事頻傳，車禍發生原因均疑一方車速過快、未禮讓來車，有民眾反映，警方及交通單位應該要考慮取消夜間只有閃光號誌。

▲該路段夜間為閃光號誌，本月內已發生3起車禍。

台中市霧峰警分局交通分隊小隊長王世建表示，28日凌晨12時59分許，吳姓男子（54歲）駕駛自小客沿現岱路往國光路方向行駛，號誌為閃黃燈；陳男（20歲）騎機車沿中興路二段往德芳南路方向行駛，號誌為閃紅燈，雙方於路口發生碰撞。

車禍造成吳男車輛車頭毀損，引擎蓋扭曲變形、保險桿掉落，陳男機車被卡在轎車車頭底下，人彈飛到數公尺外，造成全身有多處擦挫傷，被送往大里仁愛醫院治療，吳男則無受傷。雙方經警方酒測均無酒精反應，詳細肇事原因及經過，還須進一步釐清。

警方呼籲，民眾通過閃紅燈時，應禮讓閃黃燈車輛，切勿搶快，以免釀成憾事。

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