法籍男開車左轉遭撞翻車底朝天　2駕駛都說「遵守號誌」

記者白珈陽／台中報導

台中市一名法國籍商人28日中午開車行經南屯區向上路與環中路口欲左轉時，與黃姓男子駕駛的轎車發生碰撞，法國男子車輛被撞得當場翻覆、車底朝天，黃男車輛車頭也嚴重受損凹陷。警方獲報到場，雙方駕駛都稱無違反交通號誌，且稱均無受傷，不願就醫；警方對雙方實施酒測，均無酒駕情形，警將進一步調閱附近路口監視器，以釐清案情。

▲法國籍男子開車左轉遭撞，車輛當場翻覆。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第四警分局交通分隊表示，28日中午12時許法國籍男子（約43歲）駕駛自小客車沿環中路左轉專用車道，由北往南左轉向上路時，與沿環中路快車道往五權西路方向直行的黃男（25歲）自小客車發生車禍，雙方均無酒駕情形，都持有駕照。

據了解，法國籍男子名叫Ducrocq（音譯杜克羅克），從事商人，雙方駕駛均向警方堅稱自己遵守號誌行駛，警方則初判有一方違反交通號誌才會釀禍。杜克羅克由於語言不通，遂找來台灣籍的該公司員工協助處理車禍。警方目前正調閱附近路口監視器、行車紀錄器，以釐清案發經過。

▲直行的黃男車輛車頭凹陷毀損。

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