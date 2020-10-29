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1122「反萊豬」最大規模抗議　遊行終點民進黨中央黨部

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▲▼2020秋鬥遊行發佈記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲2020秋鬥遊行發佈記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

多個社運團體29日聯合召開2020秋鬥遊行記者會，邀請民眾於11月22日上街頭向民進黨表達公民不服從的抗議，主訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」，並將於現場演出2009年民進黨反毒牛大遊行的復刻版行動劇，諷刺雙標政客，這也將是蔡英文政府日前宣布鬆綁含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬以來，最大規模的抗議活動。

遊行總指揮林子文表示，11月22日的遊行將從凱道集合出發，終點是民進黨中央黨部，象徵新的黨國一體化，並途經失去監督能力的立法院，以及威權獨裁的行政院，代表民主價值已被民進黨摧殘毀壞，人民必須發出抗議的聲音。

林子文說，明年開放萊豬的政策已經引發社會高度的不滿，民進黨仍要強行碾壓民意通過行政命令，更拋棄過去反對萊牛的主張。安心消費公民連線成員段心儀表示，消費者有必要站出來，捍衛食安，保護每位國民的健康，不容做為交換籌碼犧牲。

桃產總秘書吳嘉浤表示，過去民進黨說要善待勞工，如今時過境遷，完全站到勞工對立面，不僅非典勞工、吹哨者沒有保障，勞動事件法也被政府、財團藐視。勞工認為勞保年金保障不足，必須建立基礎年金。移工本勞，應該同工同酬待遇。

政大教授徐世榮表示，南鐵的徵收強拆又再印證民進黨根本充當地產開發商打手，區段徵收惡法必需廢除，否則民進黨只是過去黨國的延續，繼續迫遷弱勢底層的人民。

「反南鐵東移全線自救聯合會」會長陳致曉表示，言論自由不容民進黨噤聲，過去主張黨政軍退出媒體，如今卻又放任黨政金權操控媒體，完全是雙重標準。網路言論若是批評民進黨，隨時招來網軍抹黑打壓，陳致曉憤慨表示言論自由彷彿倒退30年前回到戒嚴時期。

▼豬農抗議瘦肉精豬肉進口。（圖／ETtoday資料照）

▲▼豬農過去曾抗議美豬進口。（圖／ETtoday資料照）

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