同款寵物床！好市多線上購物「比賣場貴230元」　網曝原因：合理

▲線上購物的價格都是含運價，等於每買一件就要付一次運費。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人喜歡到美式賣場好市多（Costco）挖寶，但若太忙的話，也有好市多線上購物可以逛，但就有網友發現，線上購物要收運費相當合理，但運費卻是論件算錢，跟在現場買比起來，其實並不划算，忍不住在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，提醒其他人「線上購物你買越多就虧越多！虧死你喔～！！」

「好市多愛好者們看過來！」這位網友文中表示，他要提醒大家一件事，並強調3次「很重要！」而這件事就是「好市多線上購物和現場購物是有價差的」。他貼出同樣一款寵物床，賣場價格是1269元，但線上購物價格是1499元，價格相差230元。

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至於這個價差，可以理解是包含運費，但讓原PO覺得不划算的則是論件，「雖說這個價差他們說是運費，但卻是論件算！！」等於在線上購物買越多，要負擔的單件運費價格就越多，「同一件商品買20件，一件價差$100，20件就是$2000，他送一次20件和送20次每次一件的運費是一樣的喔！！！」

▲▼同款寵物床，現場買跟線上購物差了230元。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，馬上有人表示線上購物本來就是享方便，「線上購買省時間跟油錢，見人見智」、「很合理呀！不想被收就自己去現場買，自己扛回去，不就好了」、「他本來就是希望你去現場消費，線上購物只是給你個方便而已」、「單件加折扣碼，比現場搬還便宜，有折扣碼必買」、「氣泡水、衛生紙、尿布我還是寧願花錢他送來比較實在，反正加了運費還是便宜一點點。」

還有網友笑說，「線上購物是買愈多愈傷荷包……只好20件都給他不同地址，不然一天買一件也是蠻開心的……」、「台中店買線上才划算，光是去現場卡那麼久就不知道浪費多少錢了。」也有人則是分析好市多做法很合理，並提到IKEA也是運越多運費越高，「這樣才合理……越多運輸量製造越多的碳排放，所以運輸成本應該提高。」