北魏皇家祭天遺址挖出「馬羊肢骨+陶罐」　孝文帝在此「觀雲川」

▲北魏皇家祭天遺址挖出「馬羊肢骨+陶罐」。（圖／翻攝微博新華網）

圖、文／CTWANT

近日考古人員對位於呼和浩特市武川縣境內的北魏皇帝祭天遺址進行了考古發掘，該遺址早在20世紀80年代就被發現，但一直未被發掘，這次是中國首次發掘北魏皇家祭天遺址。

綜合陸媒報導，此遺址在呼和浩特市區北面的大青山蜈蚣壩頂上，分佈範圍約1萬平方公尺，早在20世紀80年代就被發現，近日才進行考古發掘。考古人員在遺址中部發現一座皇帝祭天的圓形房屋遺址，房址內徑約15.5公尺，外徑約32.5公尺，東南部留有寬約1公尺的門道，房內出土少量祭祀用的陶罐。

▲圓形房屋週邊有內外兩道放羊、馬等祭品的環壕。（圖／翻攝微博新華網）

而圓形房屋週邊有內外兩道放羊、馬等祭品的環壕，有少量馬和羊的肢骨等從中出土。圓形房屋外邊還發現內外兩個垓，是皇帝祭天時文武官員陪祭站立的平臺。

▲據史書記載，北魏孝文帝494年遷都洛陽之前，「行幸陰山，觀雲川」，即來到陰山祭天。（圖／翻攝微博新華網）

據史書記載，北魏孝文帝494年遷都洛陽之前，「行幸陰山，觀雲川」，即來到陰山祭天。內蒙古自治區文物考古研究所副所長張文平表示，初步判斷，孝文帝「觀雲川」就是在此地。

▲初步推斷這一遺址使用時間大約在西元430年至490年之間。（圖／翻攝微博新華網）

張文平也透露，史書上雖然記載了許多北魏皇家祭天相關之事，但在此次發掘之前，從沒有發現過北魏皇家祭天遺址。根據對出土文物的年代鑒定，初步推斷這一遺址使用時間大約在西元430年至490年之間。

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