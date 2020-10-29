高雄貨車撞倒女騎士再刷5輛汽機車　酒駕男棄車落跑

▲肇事釀禍的小貨車最後因機車卡在下方，無法繼續行駛。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄仁武區29日凌晨接近3點發生一起追撞車禍，一輛由40歲黃姓男子駕駛的小貨車，行經鳥松區本館路及澄清路口時先撞擊到一輛機車，導致機車壓在貨車底下，女騎士倉皇跳車閃避，但貨車駕駛肇事逃逸，逃逸過程中又撞倒路旁4輛機車與一部汽車，最後因機車卡在貨車引擎蓋下無法行駛，駕駛才轉為徒步逃逸，他被警方逮捕時，酒測值超標，被依法移送。

根據警方的說法，這名釀禍的黃姓貨車駕駛，供稱自己當時正要去市場載貨，出發前喝了一瓶提神飲料，很可能因此酒測值超標，不過本身有酒駕前科的他，這回凌晨開車行經鳥松區本館路與澄清路口時，先是失控撞擊機車，害女騎士跳車時，右手右腳擦傷，再繼續往前逃了好幾百公尺，繼續撞上波及路旁4輛機車與1部汽車，才因為機車卡在貨車引擎蓋下沒辦法行駛而停下。

▲肇事釀禍的小貨車撞上女騎士的機車後，繼續往前波及到路旁的機車，在地上留下長長煞車痕。（圖／記者黃子倩翻攝）

但黃姓貨車司機沒有因為車子卡住而停下，反而棄車徒步逃逸，最後警方循線在鳳山區鳳山區文衡路與文安南街口將他逮獲，經警方實施酒精測試，酒測值0.33，將他依公共危險、肇事逃逸案移送偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感