陸公務員在同事飲水放「母豬發情素」　害女同事狂懷孕、男同事超亢奮

▲公務員把母豬交配用的激素加入同事的飲水中，導致多人身體出現異常狀況。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東省乳山市近日傳出一名公務員因不滿人事任用安排，2年半來不斷將刺激母豬發情用的激素，偷加入同事們的飲用水中，導致男同事上班時亢奮不已，女同事接二連三懷孕，還害多名已經停經多年的中年女同事又來了月經。當地警方26日證實此事，表示正在調查中，案件處理完全後會發布通報。

根據網友爆料，該名公務員任職於乳山市統計局，因為對幹部任用的結果不滿意，決定要偷偷報復，於是上網購買了刺激母豬發情用的激素，透過針管注射進統計局平常飲水的水桶中。

爆料指出，該名公務員從2017年8月開始投毒，並持續了兩年半，害統計局內的同事身體出現奇怪的狀況，包含男同事上班時亢奮不已，整天臉色通紅，不停流汗；女同事接二連三的懷孕，經期大亂，甚至還有幾名已停經多年的50多歲女同事又來了月經。

▼疑受到母豬發情激素的影響，統計局內女同事接二連三懷孕，經期大亂。（圖／CFP）



除了基層公務員外，統計局的局長李宏飛的身體也出了狀況，脖子腫得跟水桶一樣粗，看起來就像沒有脖子一樣。李宏飛到醫院檢查之後，醫院很快發現他體內的三合激素、丙酸睪丸素、黃體酮等激素嚴重超標，研判是接觸到給母豬催情刺激交配用的藥物。

李宏飛回來之後，把統計局內可能存在激素污染的環節全部檢查了一遍，都沒有找到原因，最後是有人在統計局內部的垃圾桶中，發現了裝動物用激素的玻璃瓶，才追查到投毒的兇手。

由於爆料的內容實在太過離奇，雖然在網路快速瘋傳，但大部分人都沒有當真，認為只是在編造故事，但根據陸媒《瀟湘晨報》報導，乳山市公安局已於26日證實此事，並表示正在調查，案件處理完全會發布通報。