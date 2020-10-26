　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「自熱鍋」免開火！他一用炸殘眼原因曝　消防實驗揭2危險情況

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

「自熱鍋」免開火！他一用爆炸殘眼原因曝　消防實驗揭2危險情況。（圖／翻攝《央視新聞》）

▲江蘇消防員親自實驗自熱食品。（圖／翻攝《央視新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸「自熱食品」正夯，但安全性如何，江蘇消防員做實驗告訴你真相。由於曾發生過消費者使用卻炸殘眼睛，理化老師也分析爆炸的原因。

據了解，自熱鍋的加熱包中含有焙燒矽藻土、鐵粉、鋁粉、焦炭粉、活性炭、鹽、生石灰、碳酸鈉等物質，遇水後20秒就能升溫超過90度，過程中還會產生大量氣體。

江蘇消防員親自拍攝影片介紹，一般自熱食品蓋子上都有散熱孔，把散熱孔堵住，或是加熱包破損接觸到水，經過實驗都爆炸。消防提醒，如果自熱食品使用不當，還是有一定的危險性，過程中一定得謹慎，加熱包破損的不可使用，透氣孔不能堵塞，要保證蒸氣排出，玻璃桌需要加上隔熱墊。

▼江蘇消防將破損的加熱包接觸水，經過實驗爆炸。（圖／翻攝《央視新聞》）

「自熱鍋」免開火！他一用爆炸殘眼原因曝　消防實驗揭2危險情況。（圖／翻攝《央視新聞》）

2019年9月，上海一名方先生由於加熱時，倒完水怕不夠熱，在盒蓋上又加了個蓋子導致爆炸，濺出的湯汁致使右眼受傷。醫生表示，由於受損較深，患者的右眼視力在傷癒後很可能會受到影響。

台灣理化老師鄭立彥接受《東森新聞》訪問表示，主要因蓋子的排氣孔被堵住，才導致爆炸；而滾燙的水燙到皮膚之外，強鹼也會沾到皮膚造成腐蝕，如果再碰到眼睛就更加危險。專家說，如果加熱包內生石灰的量足夠，放熱能量相對很大，裡頭產生大量水蒸氣，也因此加進去的水必須是冷水或常溫水，切勿加熱水。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
廁所發現棄嬰　卡達機場逼全部女乘客脫光光「侵入性檢查」
41歲美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！美臀全看光　轉正面露臉網
惡老闆囚禁母女3人！餵2幼童「吃菸草、餿水」直播主揪團救人
巴西球星小羅納度確診新冠肺炎　無症狀隔離中
快訊／莫拉菲長胖轉中颱！下波降雨時間點出爐　2地區防雨
快訊／中天換照聽證會！董事長蔡衍明親自出席會場
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新彊疫情與冬季降溫有關　陸專家：不會出現1月的武漢

「自熱鍋」免開火！他一用炸殘眼原因曝　消防實驗揭2危險情況

浙江軒轅黃帝祭祀大典　台灣教授：追溯到我們最早的祖先

17歲製衣廠少女引爆感染鏈！　新疆喀什單日新增「137無症狀患者」

中共19屆五中全會今登場　十四五、雙循環經濟成看點

快訊／新疆爆發集體染疫！138人接觸一家四口「無症狀感染」

台灣光復75週年展北京登場　清「宏字練軍公文」首曝光

南京推台青藝術家駐地計劃　女插畫家「雪松＋地標」勾勒重陽

1號已用10分27秒！廁所內裝「計時器」　快手：計算新增所需數量

潘曉穎母親拒與港警會面　重申3要求「不然只是浪費時間」

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

新彊疫情與冬季降溫有關　陸專家：不會出現1月的武漢

「自熱鍋」免開火！他一用炸殘眼原因曝　消防實驗揭2危險情況

浙江軒轅黃帝祭祀大典　台灣教授：追溯到我們最早的祖先

17歲製衣廠少女引爆感染鏈！　新疆喀什單日新增「137無症狀患者」

中共19屆五中全會今登場　十四五、雙循環經濟成看點

快訊／新疆爆發集體染疫！138人接觸一家四口「無症狀感染」

台灣光復75週年展北京登場　清「宏字練軍公文」首曝光

南京推台青藝術家駐地計劃　女插畫家「雪松＋地標」勾勒重陽

1號已用10分27秒！廁所內裝「計時器」　快手：計算新增所需數量

潘曉穎母親拒與港警會面　重申3要求「不然只是浪費時間」

國民黨團聲援民團挺言論自由　藍委：CNN天天罵川普也沒被關

宿敵竟聯盟！Ｇoogle付天價讓搜尋登iPhone　被美司法部盯上

死角全變乾淨！妹子挖掘「頭髮剋星」狂勝掃把　網讚：適合小套房

藥華藥與AOP仲裁案「今年淨值與EPS無影響」　明年首季美國取證

孫德榮癌症3期切膀胱「24hrs帶尿布」！　曝家族魔咒：活不過59歲

新彊疫情與冬季降溫有關　陸專家：不會出現1月的武漢

連兩天擾台！共機上午再進入我防空識別區　空軍廣播驅離

中天新聞台換照聽證會　NCC「8大疑問」完整看

善用社群特性增加黏著度　漫畫家以「自媒體」殺出生路

稱被擊出的安打都是鳥安　簡森G4救援失敗：盡力了

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

大陸熱門新聞

新疆爆發集體感染！驗出138名感染者

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

點大杯手搖飲「1/3是空的」　網怒：根本詐騙！

董事長硬上兒媳　他委屈爆真相

拍蛋炒飯教學片被出征　美食作家王剛無奈

男「開水燙貓」1屍5命！　家屬道歉：他只是好奇心強

她水庫旁綁鞋帶！遭閨蜜「推下壓水中」雙亡

中共19屆五中全會今登場　十四五、雙循環經濟成看點

家門前來浪浪狂搖尾巴！　主人一看是「走失26天」愛犬

17歲製衣廠少女引爆感染鏈　新疆單日新增137無症狀患者

日本男友「1天1飯」關家中2年！　 23歲女留學生慘遭虐打

台灣光復75週年展北京登場 清「宏字練軍公文」首曝光

講台檢查作業！色班導「伸進去壞壞」同學全程目睹　3國小妹被摸遍淚崩

更多熱門

相關新聞

逃亡30年自首結果大逆轉　黝黑男聽到「警方的話」淚崩

逃亡30年自首結果大逆轉　黝黑男聽到「警方的話」淚崩

「整整30年了，太煎熬了」、「心裡有苦說不出！我不想再逃下去了…」大陸一名中年男子近日來到寧夏銀川市公安局投案自首，然而，讓人意外的是，他被告知根本沒涉案，等於這30年白逃了，期間他不敢住旅館、不敢交朋友。他得知清白後，迫不急待想回家，才知父母都已離世，不禁難過哽咽。

鐵鎚性侵夜歸女2死多傷　連環殺人犯逃19年栽在一籃雞蛋

鐵鎚性侵夜歸女2死多傷　連環殺人犯逃19年栽在一籃雞蛋

挺訪台捷克議長！斯洛伐克總統再讓華為碰釘子

挺訪台捷克議長！斯洛伐克總統再讓華為碰釘子

彭博：北京越否認　全世界越認同「台灣是國家」

彭博：北京越否認　全世界越認同「台灣是國家」

9人家中聚餐7死、2命危　竟是吃了冷凍一年的「酸湯子」

9人家中聚餐7死、2命危　竟是吃了冷凍一年的「酸湯子」

關鍵字：

自熱鍋自熱食品大陸要聞江蘇鄭立彥

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

放火脫困後秒提告　網：很好示範

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

51歲男接種流感疫苗「10天後病危」

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言

孫女滿月祭祖！婆婆冷回：女的不用拜

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面