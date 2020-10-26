「自熱鍋」免開火！他一用炸殘眼原因曝　消防實驗揭2危險情況

▲江蘇消防員親自實驗自熱食品。（圖／翻攝《央視新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸「自熱食品」正夯，但安全性如何，江蘇消防員做實驗告訴你真相。由於曾發生過消費者使用卻炸殘眼睛，理化老師也分析爆炸的原因。

據了解，自熱鍋的加熱包中含有焙燒矽藻土、鐵粉、鋁粉、焦炭粉、活性炭、鹽、生石灰、碳酸鈉等物質，遇水後20秒就能升溫超過90度，過程中還會產生大量氣體。

江蘇消防員親自拍攝影片介紹，一般自熱食品蓋子上都有散熱孔，把散熱孔堵住，或是加熱包破損接觸到水，經過實驗都爆炸。消防提醒，如果自熱食品使用不當，還是有一定的危險性，過程中一定得謹慎，加熱包破損的不可使用，透氣孔不能堵塞，要保證蒸氣排出，玻璃桌需要加上隔熱墊。

▼江蘇消防將破損的加熱包接觸水，經過實驗爆炸。（圖／翻攝《央視新聞》）

2019年9月，上海一名方先生由於加熱時，倒完水怕不夠熱，在盒蓋上又加了個蓋子導致爆炸，濺出的湯汁致使右眼受傷。醫生表示，由於受損較深，患者的右眼視力在傷癒後很可能會受到影響。

台灣理化老師鄭立彥接受《東森新聞》訪問表示，主要因蓋子的排氣孔被堵住，才導致爆炸；而滾燙的水燙到皮膚之外，強鹼也會沾到皮膚造成腐蝕，如果再碰到眼睛就更加危險。專家說，如果加熱包內生石灰的量足夠，放熱能量相對很大，裡頭產生大量水蒸氣，也因此加進去的水必須是冷水或常溫水，切勿加熱水。