　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

懷疑前妻外遇勒斃棄屍下水道　警竟稱嫌：展現男子氣概！值得同情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

懷疑前妻外遇勒斃棄屍下水道　警竟稱嫌：展現男子氣概值得同情。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲警方第一版通報中的文字惹議，如今已被下架。（圖／翻攝《紅星新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸吉林省梅河口市一名66歲張姓男子因懷疑49歲王姓前妻出軌，竟在離婚3個月後，潛入對方家中殺害前妻和她的曹姓同居人，並棄屍在下水道。未料，警方公告竟稱張嫌的作法是「展現男子氣概」、「雖然是犯罪嫌疑人，但是從某種程度上講也值得同情，因為起初他沒有做錯什麼」，挨轟後刪文重發。

《紅星新聞》報導，該案是警方接獲曹男子女的求助，經了解與曹同居的王女也失蹤，因此對兩人失蹤一事展開調查。在兩人居住的房裡，警方在門口位置發現疑似血液的紅色液體，經檢驗其為人血。

根據初步判斷，王女與曹男的失聯時間為13日；同時，警方得知，王的張姓前夫曾在兩人失聯期間到達過案發現場，並在這段時間的某日凌晨，從王家向外搬運過沉重的包裹。

▼嫌犯殺害兩人後棄屍下水道。（圖／翻攝《紅星新聞》）

懷疑前妻外遇勒斃棄屍下水道　警竟稱嫌：展現男子氣概值得同情。（圖／翻攝《紅星新聞》）

以為尚未東窗事發的張嫌，23日先從山東回到梅河口市，將曹某與王某的屍體分別拋屍到門前的下水道；之後，他坐上親屬貨車打算逃跑，25日凌晨2時許在瀋陽被逮捕。

未料，梅河口市警方首次對外發布的通報中寫道，「自古姦情出人命」、 「王某才49歲，而立之年的家庭婦女，還能背叛自己的丈夫，能夠毅然決然提出離婚，讓曹某生活在自己的住宅裡。」

警方稱，「張某的做法雖然以結束對方二人的生命展現了自己的男子漢氣概，但帶來的結果就是得到應有的刑罰…張某雖然是犯罪嫌疑人，但是從某種程度上講也值得同情，因為起初他沒有做錯什麼，後來發現王某和曹某的行為觸碰到他做男人的底線。」

警方的通報挨轟後，下架後又重新發文寫道，嫌犯和前妻在今年7月協議離婚，房子歸前妻，「這讓非常本分的張某百思不得其解，他始終在想王某可能在離婚前外面就『有人』了。」

▼嫌犯闖入前妻家中殺害兩人。（圖／翻攝《紅星新聞》）

懷疑前妻外遇勒斃棄屍下水道　警竟稱嫌：展現男子氣概值得同情。（圖／翻攝《紅星新聞》）

警方指，嫌犯13日先偷配鑰匙後潛入前妻家中，發現曹某在屋內，先用手掐和繩勒殺害對方，當晚又勒死回家的前妻，之後他外出躲藏；23日凌晨，他先返回梅河口市將兩人屍體棄屍。

警方說，24日曹某子女報警，警方根據調查，在25日凌晨抓獲嫌犯，目前已刑拘，此案正在進一步審理中。警方回應，基於第一次發布的通報引發一些問題和輿論，他們已在網上做了相關回應重新通報。

警方相關人員表示，此前發布的第一篇通報是案件偵辦單位提供的一手資料，其手中應該有相關言論的證據，「我不是偵辦人員，所以並不清楚。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
不只天鵝颱風！「閃電」也要來了　最新路徑出爐
快訊／大都會公園1女從辰光橋墜落！　重摔地面
快訊／安以軒生下二胎女兒！老公嗨抱2娃…她一看：比我還好看
快訊／飛官墜海不治　國防部：F5機型全面停飛調查
送醫畫面曝！救護員狂做CPR搶命　朱冠甍英勇殉職
海面搶救畫面曝！朱冠甍「跳傘繩索纏繞滅頂」殉職
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

湖北冷凍貨車側翻！　「發黑肉、寶寶全屍噴出」滿街臭味

江蘇台幹確診「擺烏龍」　國台辦：出問題不是第一次

新疆喀什暫未發現超級傳播者　排除疫情擴散可能性

8人涉參與「獵狐行動」遭美起訴　胡錫進：美國與中國公眾為敵

新華社記者出身　上海副書記于紹良兼任政法委書記

第16屆桂台會11/1登場　首推「台企拓內銷」直播銷售

列舉中國三大優勢　林毅夫：2030年前仍有8%增長潛力

懷疑前妻外遇勒斃棄屍下水道　警竟稱嫌：展現男子氣概！值得同情

你的包裹配送中！　「福州馬尾—台灣」跨境電商海運開通

奪東沙是舉手之勞！　胡錫進喊話小心點：「拿下外島震懾台灣」

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

苗栗男推輪椅過馬路…衝太快！阿嬤彈出「正面著地」

徐若瑄連飆《好眼淚壞眼淚》《愛笑的眼睛》　「高音沒上去」淚崩：對不起，太不專業了

內湖捷運站驚現「剪髮變態魔」！女子摸頭抓下一撮斷髮：驚悚炸裂

罕見！「雲豹甲車」現身北市街頭 警車護送開道為「戰備周」準備

小S奶奶過世哽咽「她一生過得很圓滿」　曝可愛互動：非常會挑時間敬酒

湖北冷凍貨車側翻！　「發黑肉、寶寶全屍噴出」滿街臭味

江蘇台幹確診「擺烏龍」　國台辦：出問題不是第一次

新疆喀什暫未發現超級傳播者　排除疫情擴散可能性

8人涉參與「獵狐行動」遭美起訴　胡錫進：美國與中國公眾為敵

新華社記者出身　上海副書記于紹良兼任政法委書記

第16屆桂台會11/1登場　首推「台企拓內銷」直播銷售

列舉中國三大優勢　林毅夫：2030年前仍有8%增長潛力

懷疑前妻外遇勒斃棄屍下水道　警竟稱嫌：展現男子氣概！值得同情

你的包裹配送中！　「福州馬尾—台灣」跨境電商海運開通

奪東沙是舉手之勞！　胡錫進喊話小心點：「拿下外島震懾台灣」

柯文哲：社子島「大方向不變、細部可修正」　一定做到戶戶安置

孫興慜加入世界頂尖經紀　美國隊長、《艾蜜莉》女主也在旗下

《Prada》隔14年再合作！安海瑟薇「怪腔調」害史丹利圖奇狂笑場

「未來人賣iPhone 13」實體機亮相　網被戳笑！賣家真實身分曝光

落日前大爆發！危老推案量將創歷史新高　近7成賣30坪以下小宅

怒批高層躲遠遠！江啟臣點名國安會：開放萊豬是「國安問題」應撤回審查

「閃電」颱風將生成！最新路徑曝　一圖看秋颱連發卻難侵台原因

遭罵「狗畜」網紅陳沂告陳為民求償10萬　庭外曝「月收百萬秘訣」

北市「彩虹光影秀」今起3晚登場！5分鐘聲光饗宴免費看...還有紀念品拿

李千那「我爸最痛恨我唱歌」！　出道12年首收他真心話私訊…當場愣住

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

大陸熱門新聞

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

醜照被發到群組　高三妹服藥自殺

不顧霍金警告　「中國天眼」發現30億光年外神秘信號

26歲女種假睫毛　根部竟「長滿活蟎蟲」

20歲「螞蟻腰」網紅開播　變臉大媽嚇壞粉絲

妻甩巴掌！夫趁兒睡著「殺人剁肉」聯手運屍　他被判死刑、爸媽免關

女學生回校捐款　女校長「最討厭家庭主婦」拒絕：滾出去

母豬發情素放水中…同事狂懷孕！公務員刑責曝

空姐爆劈腿多男「床單留不明液體」　爆綠未婚夫：花了我430萬！

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

新歡才是真愛！狠夫殺死懷孕8個月妻子

超萌男嬰抓周「1把全拿」　萬人笑翻！

國中少女臥倒校園變形亡！留中英文紙條藏死亡線索

陸版寶可夢遭和諧　6精靈被迫改名　

更多熱門

相關新聞

對台美強硬！他曝北京最不能接受的狀況：必須出手遏止

對台美強硬！他曝北京最不能接受的狀況：必須出手遏止

大陸領導人習近平及政協主席汪洋，日前分別在抗美援朝70周年紀念與台灣光復75周年紀念活動中，發表措辭強硬的對美、台言論。東海大學政治學系教授潘兆民向中評社分析表示，陸方除了是警告美國勿干涉中國內政，另外則是要打消台灣執政當局持續傾美的念頭。

母豬發情素放水中…同事狂懷孕！公務員刑責曝

母豬發情素放水中…同事狂懷孕！公務員刑責曝

新歡才是真愛！狠夫殺死懷孕8個月妻子

新歡才是真愛！狠夫殺死懷孕8個月妻子

妳容易遇到哪種類型的小三？

妳容易遇到哪種類型的小三？

發現男友已婚！櫃姐怒開4臉書帳號砲正宮

發現男友已婚！櫃姐怒開4臉書帳號砲正宮

關鍵字：

大陸要聞出軌

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

再嗆前妻！謝和弦認了：莉婭是我找來演出的

燦烈前女友爆：交往三年出軌10次

媽媽男友是消防猛男！少女爬上他的床控性侵　結果大逆轉

玩手遊4小時連敗！高瘦男當場「肺炸開」倒地

買7800元新鮮帝王蟹　驚見「滿滿的蟲蟲」真相曝

踩到它被罵！洛威拿無辜臉網心疼

燦烈前女友揭「南韓羅志祥」渣行

即／志航飛官殉職　「保護村民」把戰機開海上

台中男大生虐貓！重摔後猛踩…20秒影片網氣炸

媳受虐10年…公婆死後想輕生　醫揭原因

獨／志航基地驚傳「戰鬥機墜海起火」

快訊／部落客松露玫瑰病逝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了

楊丞琳新專輯「尺度解放」露胸又露腿！　抱怨攝影師「拍好久」真相曝光...他笑了
恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

恐龍一家影像曝！邊逛邊喝飲料　毀服飾店褲...父嗆：只是小孩行為

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

館長中槍後首露面「腿還是斷的」　坐輪椅出庭轟羅文：就是想紅

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

八仙樂園「荒廢5年」周邊快倒光 新北市府：已有2家廠商談復業！

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

北市BMW駕駛拒檢「跳河」遭逮　狂壓2警頭部進水中！上岸已溺斃

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面