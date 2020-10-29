懷疑前妻外遇勒斃棄屍下水道　警竟稱嫌：展現男子氣概！值得同情

▲警方第一版通報中的文字惹議，如今已被下架。（圖／翻攝《紅星新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸吉林省梅河口市一名66歲張姓男子因懷疑49歲王姓前妻出軌，竟在離婚3個月後，潛入對方家中殺害前妻和她的曹姓同居人，並棄屍在下水道。未料，警方公告竟稱張嫌的作法是「展現男子氣概」、「雖然是犯罪嫌疑人，但是從某種程度上講也值得同情，因為起初他沒有做錯什麼」，挨轟後刪文重發。

《紅星新聞》報導，該案是警方接獲曹男子女的求助，經了解與曹同居的王女也失蹤，因此對兩人失蹤一事展開調查。在兩人居住的房裡，警方在門口位置發現疑似血液的紅色液體，經檢驗其為人血。

根據初步判斷，王女與曹男的失聯時間為13日；同時，警方得知，王的張姓前夫曾在兩人失聯期間到達過案發現場，並在這段時間的某日凌晨，從王家向外搬運過沉重的包裹。

▼嫌犯殺害兩人後棄屍下水道。（圖／翻攝《紅星新聞》）

以為尚未東窗事發的張嫌，23日先從山東回到梅河口市，將曹某與王某的屍體分別拋屍到門前的下水道；之後，他坐上親屬貨車打算逃跑，25日凌晨2時許在瀋陽被逮捕。

未料，梅河口市警方首次對外發布的通報中寫道，「自古姦情出人命」、 「王某才49歲，而立之年的家庭婦女，還能背叛自己的丈夫，能夠毅然決然提出離婚，讓曹某生活在自己的住宅裡。」

警方稱，「張某的做法雖然以結束對方二人的生命展現了自己的男子漢氣概，但帶來的結果就是得到應有的刑罰…張某雖然是犯罪嫌疑人，但是從某種程度上講也值得同情，因為起初他沒有做錯什麼，後來發現王某和曹某的行為觸碰到他做男人的底線。」

警方的通報挨轟後，下架後又重新發文寫道，嫌犯和前妻在今年7月協議離婚，房子歸前妻，「這讓非常本分的張某百思不得其解，他始終在想王某可能在離婚前外面就『有人』了。」

▼嫌犯闖入前妻家中殺害兩人。（圖／翻攝《紅星新聞》）

警方指，嫌犯13日先偷配鑰匙後潛入前妻家中，發現曹某在屋內，先用手掐和繩勒殺害對方，當晚又勒死回家的前妻，之後他外出躲藏；23日凌晨，他先返回梅河口市將兩人屍體棄屍。

警方說，24日曹某子女報警，警方根據調查，在25日凌晨抓獲嫌犯，目前已刑拘，此案正在進一步審理中。警方回應，基於第一次發布的通報引發一些問題和輿論，他們已在網上做了相關回應重新通報。

警方相關人員表示，此前發布的第一篇通報是案件偵辦單位提供的一手資料，其手中應該有相關言論的證據，「我不是偵辦人員，所以並不清楚。」