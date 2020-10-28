善心正妹找到了！幫車禍老翁墊頭…心碎還原現場：以為他會活

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市新莊區27日發生一起死亡車禍事件，56歲丁姓男子駕駛休旅車連撞4部機車、1部腳踏車，釀成1死5傷悲劇。事發當下，一名善心女子用自己的包包替倒地的82歲吳姓腳踏車騎士墊高頭部，讓家屬深受感動而尋人。對此，女子也接受《ETtoday新聞雲》採訪，還原當時案發的經過。

▲許心妮在店內聽到巨響，立刻出來幫忙車禍傷患。。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



原來，該名善心女子是29歲的許心妮，在新莊的彩券行上班。她說，27日下午2時許在店內聽到非常大的剎車聲，跑出店外一看，才發現有多名老人倒在地上、被機車壓住，嚇得她立刻上前幫忙，最後看到吳姓老翁面部朝下，腳部與腳踏車卡著變形，立刻上前幫忙。

▲▼許心妮說，老伯當下還有回話，聽到死訊後非常難過。



許心妮說，她看到老翁戴著口罩、姿勢趴著，擔心對方會窒息，因此用環保袋墊著手，再以手撐著老伯的頭，並一直為對方「加油」，等待救護車到來，持續這姿勢約5分鐘左右，「包包只是很普通的包包，不是名貴的包包」。

「他說『厚啊』（台語：好）」許心妮難過地說，老伯當下還有回應，但她回家看新聞才知道，老伯上救護車後就沒有呼吸心跳，送醫不治，讓她非常難過，「當下以為是會活的，因為還會回話」；此外，許心妮透露當下只顧救人幫忙，現在回想起來才感覺緊張害怕。

許心妮說，本來打算今日去老伯的靈堂上香，但工作因素，只能等待排假、有空的時候再去；此外，許女的丈夫經營當舖，兩人10月初將經營當鋪的流當品低價出清，所得捐給2家育幼院，平時就有行善關懷社會，也被網友大讚「人美心也美」。

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