車輛噪音「聲音照相」明年1月上路！18縣市加入執法最高罰3600

▲噪音車輛「聲音照相」擬一月上路。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

為改善高噪音車輛擾寧問題、提升居住環境品質，環保署今（28日）宣布推動「聲音照相」科技執法，35套系統預計在明年1月1日上路，於全台18縣市加入執法。環保署強調，原廠車、原廠特仕車、具高馬力的性能車、與使用認證管改裝的汽機車輛，並不會輕易發生噪音超標狀況，主要還是看駕駛是否有刻意低檔加速等不當操駕行為，與過去的標準相同。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，為完備聲音照相法律授權，環保署刻研修「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」。在先前2次法規研商會中，部分車友及車輛團體提出相關疑慮，包含如何確保聲音照相系統準確與公正性、如何避免環境噪音干擾等問題。

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▲▼環保署環保署強調，違者將罰鍰為1800元以上、3600元以下。（圖／環保署提供）



環保署指出，為釐清疑慮，於國家級噪音法規實驗室實地情境演練，讓各界瞭解聲音照相系統如何驗證、如何進行背景噪音修正及如何篩選高噪音車輛等程序，強調與既有使用麥克風收音的手動監測結果相同。

環保署說明，聲音照相系統由判別噪音的麥克風、校正風阻等環境干擾的風速計、紀錄前後三秒周邊環境的魚眼攝影機、與車牌辨識攝影、與控制箱體等設備組成。環檢所所長顏春蘭說，過去既有的手動監測能受民眾信服，即是因為每個環節都經過嚴密調校，新加入的監測系統也會是如此，將有三重認證，一再進行比測以確保系統的準確與公平。

環保署強調，未來由聲音照相系統紀錄到的噪音超標行為，經背景音修正、比對前後三秒確認排除環境干擾、且氣候為無雨、風速小於5m/s者，將以噪音管制法第26條進行開罰，罰鍰為1800元以上、3600元以下，且若從照片中辨認使用非原廠或認證排氣管等違法改裝者，地方環保局將再要求到檢與限期改善。

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