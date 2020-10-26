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環團批政府沒減碳決心「提5訴求」：拿出科學依據目標與行動方案

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▲▼環團政府缺乏減碳決心，何來2050淨零碳排記者會。（圖／環境權保障基金會提供）

▲林彥廷說，若不從需求面控管，再多綠電都無法供應。（圖／環境權保障基金會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（26日）指出，今年是《溫室氣體減量管理法》（溫管法）「第一期溫室氣體階段管制目標」最後一年，也須訂出2020年到2025年的「第二期溫室氣體階段管制目標」，六大部門（能源、製造、運輸、住商、環境、農業）也將提出新的「溫室氣體排放管制行動方案」。但政府根本缺乏減碳決心，提出5訴求，要求制訂長期2050淨零排放目標，並召開第一期減碳目標檢討會議。

環團表示，環保署分別在10月15、16、20日，於北、中、南辦3場《溫管法》「第二期溫室氣體階段管制目標」公聽會，然而不僅各部門的資料只透過簡報說明，更有部門拖到會前最後一天，才提供簡報，甚至六大部門的許多行動方案根本是將「第一期溫室氣體階段管制目標」的行動方案複製貼上。

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環團認為，連第一期階段管制目標是否達成都還不知道，也尚未了解這些行動方案的執行成效，只是聽到製造部門等部門於會中的對減碳，仍是「因循苟且，一切照舊」的態度，對於民間團體的提問，也不正面回答，然而對於台灣接下來氣候治理如此重要的第二期管制目標公聽會，就這樣草草結束。

▲▼環團政府缺乏減碳決心，何來2050淨零碳排記者會。（圖／環境權保障基金會提供）

▲葉于瑄認為，補貼制度設計上應考慮「氣候正義」。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚說，未來面臨台商回流，台灣恐怕將面臨更大的電力需求成長壓力，若未能有效抑制，那麼即使電力排碳係數下降、再生能源發電量的提升，帶來的減碳效益，恐怕都會被抵銷。政府應該針對「台商回台投資行動方案」研擬能源管理機制，對台商企業提出更高的能效要求。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，台商回流，未來排碳與用電量勢必會大漲，若不從需求面控管，再多的綠電都無法供應需求。因此對於這些回流的廠商，負責製造部門的經濟部、科技部與各縣市政府，應要求新設廠的廠商（如台積電環評承諾），提出使用100%再生能源的用電路徑與2050淨零排放與減煤路徑，否則未來國際上，如歐盟的碳關稅、品牌商的RE100要求，都會讓台灣廠商措手不及，造成貿易障礙。

▲▼環團政府缺乏減碳決心，何來2050淨零碳排記者會。（圖／環境權保障基金會提供）

▲魏揚說，未來面臨台商回流，台灣恐怕將面臨更大的電力需求成長壓力。

環境正義基金會專案主任葉于瑄認為，現行減碳策略中，住商、製造等部門，都試圖以補貼鼓勵、進而導引民眾和企業節能減碳，補貼制度設計上應考慮「氣候正義」，優先照顧容易受到氣候災害侵襲的弱勢族群權益，或補助對氣候變遷影響程度小、缺乏資本的小型企業，或已積極轉換為低碳製程、用電一定比例來自再生能源的企業。

環團最後齊呼「政府缺乏減碳決心，何來2050淨零碳排」，一同呼籲政府應就以下方向，僅速修正《溫管法》「第二期溫室氣體階段管制目標」與行動方案等台灣氣候治理政策：

1. 提出具有科學依據的減碳目標與行動方案。

2. 制訂長期減碳目標（2050淨零排放），促使產業綠色轉型。

3. 召開第一期減碳目標檢討會議。

4.明確各部會減碳權責，氣候變遷主責機構拉高層級。

5.強化公民參與，減碳會議採聽證程序。

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