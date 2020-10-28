華信航空首創環台飛行護照　踩點5縣市2離島「7天6夜價格曝」

▲華信航空首創環台飛行護照。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

華信航空首創7天6夜的「環台飛行護照」！如同歐美旅遊玩法、旅客只要憑華信航空環台飛行護照，就可搭機遊遍台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門等七大景點，滿足久久不能搭飛機，想要類出國、真旅遊的心願。行程每個航點皆精選當地最知名五星級酒店住宿，並且安排專車機場接送，兩人成行、每人28,888元起。

環台7天6夜行程，首發飛行將在11月1日展開，一直持續至2021年3月24日。配合華信航空台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門七個航點，華信也精選各地最具知名度的五星級飯店。

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▲▼華信航空首創環台飛行護照。（圖／記者賴文萱攝）

包括：體驗精品購物樂趣的台北晶華酒店、富有創意魅力和文化城市的台中金典酒店、可俯瞰大高雄全景的高雄地標漢來酒店、五星級親子城市度假酒店花蓮翰品酒店、第一家國際級的溫泉渡假休閒旅館台東知本老爺酒店及離島的澎湖福朋喜來登酒店、金門昇恆昌金湖大飯店等。

全程安排小巴接駁，解決機場與飯店間的交通問題。另外，行程中特別增加並安排花東半日遊・以專屬小巴搭配專業司導前往池上伯朗、北迴歸線標誌公園、光復糖廠等花東熱門旅遊景點。

華信表示，兩人成行、每人特惠價只要新台幣28,888元起。旅客打包行李說走就走，任何一個地點皆可出發，輕鬆搭機暢遊全台灣。

▲▼華信航空首創環台飛行護照。（圖／記者賴文萱攝）

這次環台飛行遊創意的發想，其實是來自華信航空的組員陳怡如，熱愛工作的她表示，經常飛航國內各地，覺得台灣每個地方都有不同人文風情值得推廣，若用國外旅遊一週的方式把華信國內景點都走遍，可以滿足因為疫情國人無法出國旅遊的心情。她很開心提案被公司採用、創意成真。

華信航空推出的環台飛行遊，非常適合忙碌的子女買給父母當作孝親禮，讓倆老輕鬆搭機入住五星級飯店，好好舒活享受飯店設施，沒有語言障礙也沒時差，聯繫安全又方便。

華信表示，環台飛行遊自用送禮兩相宜，當作求婚或蜜月旅行、結婚周年慶、閨密好友旅行，或當作犒賞員工及尾牙摸彩獎品，都是非常特別又令人驚喜的好禮物。