華信航空超狂紙本三倍券優惠　「任一國內航點」來回機票只要2800元

▲離島景氣復甦，2020澎湖國際海上花火節狂吸民眾朝聖。（圖／澎湖縣政府提供）

記者賴文萱／台北報導

因應國內疫情趨緩、國內離島旅遊景氣復甦，華信航空配合政府「振興三倍券」於7月15日正式開放領取使用，國內各機場櫃檯15日起，加碼推出「2800振興券 國內航點任意go」，臨櫃以2800元紙本振興券，就可購買華信航空國內任一航線來回機票。

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▲華信航空推出「2800振興券 國內航點任意go」，民眾可臨櫃以2800元紙本振興券購買任一國內航線來回機票。（圖／華信航空提供）

為響應政府振興旅遊政策，華信航空推出「2800振興券 國內航點任意go」，在今年7月15日至2020年8月31日期間，臨櫃以2800元紙本振興券，就可購買華信航空台北-台東、台北-金門、台北-澎湖、台中-金門、台中-澎湖、台中-花蓮、高雄-澎湖、高雄-花蓮等國內線來回機票，全票種皆適用，開票及搭乘期限至2020年12月31日止。

以華信航空台北-台東機票為例，來回票價原為新台幣4330元，以振興券購買只要2800元，等於機票65折優惠，相當具有吸引力。華信航空「2800振興券 國內航點任意go」專案，旅客搭乘期限為2020年10月15日至2020年12月31日。

▲看好暑假旺季離島旅遊的市場需求，華信航空目前每天從台灣往返澎湖37班、往返金門19班。（圖／華信航空提供）

華信提醒，國內航線搭配振興券購票作業辦法，依規定實體紙本券不可找零或兌換現金，不可退票，但可不限次數更改同航段之日期班次，限於今年底前搭乘完畢。

看好暑假旺季離島旅遊的市場需求，華信航空目前每天從台灣往返澎湖37班、往返金門19班，提供飛往離島最密集便捷的航班。

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