座艙長幫廣播！七夕前夕華信台東航班上演浪漫求婚　全機高喊：嫁給他

▲情侶檔在華信班機上求婚成功。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

情人節就要到來！在今（24）日七夕前一天，華信航空飛往台東班機上演一場浪漫求婚驚喜，在1萬呎高空中，何姓旅客捧著鮮花及求婚戒指，一邊唱著「Marry Me」走向女主角座位前跪下求婚，全機旅客也紛紛助陣高喊嫁給他，成功幫忙旅客幸福圓夢。



「各位旅客午安，這裡是座艙長廣播，不知大家今天是為什麼而飛？是返鄉？為了工作？還是為幸福而飛呢？我們常常幻想童話般的浪漫故事能發生在自己身上，今天我們受委託要為機上某位貴賓圓夢……」當華信空服員感性的廣播詞響起，一場求婚驚喜浪漫上演。

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▲何姓旅客在機上向交往3年的女友求婚成功。（圖／華信航空提供）

七夕前一天，華信航空AE393 14:25台北飛往台東的飛機上，與女友相戀3年的何姓旅客，選擇情人節前夕在1萬呎高空向女友浪漫求婚，他還貼心準備喜糖送給全機旅客，一起分享他們的喜悅。

▲何姓旅客在機上向交往3年的女友求婚，全機旅客也助陣高喊：嫁給他。（圖／華信航空提供）

當何姓旅客捧著鮮花及求婚戒指，一邊唱著「Marry Me」一邊走向女主角座位前跪下求婚，在全機旅客高喊嫁給他的如雷掌聲下，華信航空成功扮演鵲橋角色，在七夕幫旅客幸福圓夢，讓有情人終成眷屬。

▲情侶檔在華信班機上求婚成功，特別準備喜糖送給全機旅客，一起分享喜悅。（圖／華信航空提供）

求婚成功的何姓旅客興奮表示，因為在柬埔寨工作，與女友分隔兩地，常常當空中飛人，所以就想到要在飛機上求婚，希望給她最難忘的驚喜。他事前也特別拜託華信機長和空姐幫忙圓夢，藉由這次到台東旅遊的機會，在飛機上做出他人生最大的決定，也開心直呼，非常感謝華信航空讓他順利抱得美人歸。

▲機師特別代表華信航空致贈一架華信航空ATR72-600飛機模型給這對幸福旅客。（圖／華信航空提供）

執行本趟浪漫飛行任務的機師蔡惠琮，特別代表華信航空致贈一架華信航空ATR72-600飛機模型給這對幸福的旅客，為準新人獻上最誠摯祝福，見證他們人生最美好的時刻。

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