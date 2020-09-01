華信航空去年飛花蓮班機「艙壓異常」　運安會事故調查報告出爐

▲華信航空去年飛往花蓮的航班，下降期間艙壓異常升高，運安會認定為飛航事故介入調查。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華信航空一架ATR72客機，國航班編號AE7931，去年5月2日從高雄機場飛往花蓮機場時，下降期間艙壓異常升高，飛航組員發現後緊急下降高度並戴上氧氣面罩，所幸全機均安。但運安會認定該案為飛航事故，今（1）日公布事故調查報告。

去年5月2日，華信航空ATR72-212A型客機，國籍標誌及登記號碼B-16851，航班編號AE7931，由高雄國際機場起飛，目的地為花蓮機場。該機於下降過程中「客艙高度過高」警告作動，經飛航組員處置後，降落於花蓮機場，人機均安。

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機上載有正駕駛員、副駕駛員各1人，客艙組員2人、隨機機務1人及乘客48員，共計53人。運安會認定該案為飛航事故介入調查，今公布華信航空公司AE7931班機於下降過程客艙短暫失壓重大運輸事故調查報告。

在報告中，與可能肇因有關之調查發現，事故機自高雄機場起飛前，空調地面連接單向閥可能已經故障無法維持在全關閉位置，使航機加壓艙內與艙外大氣環境連通，航機自巡航高度下降過程中，客艙加壓系統受到當時飛行高度、空調系統進氣量下降及單向閥未關閉的影響，無法建立適當客艙壓力，導致觸發客艙高度過高警告。

與風險有關之調查發現，在該次事故發生前，華信並未評估航空器製造廠於107年2月發布之單向閥翻新改進資訊信函（RIL-2018-03），更換改良設計的新型單向閥。

▲華信航空。（圖／華信提供）

另外，該次事故發生前，華信Pre-flight、Transit及Daily check工單無相關使用地面外接冷氣車後，應檢查及確認空調地面連接單向閥在全關閉位置之說明。

事故機於飛航空層130巡航過程中，因機艙內部空氣自未閉合之單向閥門洩出機外，使客艙高度自約2,000呎逐漸上升至約8,000呎；飛航組員若曾於航機巡航期間檢查客艙高度之確切數值，應有機會提早發現客艙高度高於正常值。

不過，由於相關問題華信均已完成改正，運安會則無提出「運輸安全改善建議」。

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