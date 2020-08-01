華信小舖開張！不出門也能吃美食　下單「澎湖海鮮」打88折現省828元

▲華信小舖商品除了有飛機模型，還有各地美食。（圖／華信航空提供）

記者李宜秦／台北報導

華信航空「華信小舖」今（1）日正式上線，為慶祝開幕，只要在8月31日前下單，就可享88折優惠，消費滿1888元，再送華信LOGO商品。華信小舖除有販售航空迷最愛的限量飛機模型外，還囊括金門、澎湖、台東、花蓮等各地的特色美食，消費者購買後可直送到家。澎湖冷凍海鮮打折後可省828元。

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▲華信小舖有許多航空迷最愛的飛機模型。（圖／華信航空提供）

華信航空表示，華信小舖售有航空迷期待收藏的華信獨家1:100限量版ERJ飛機模型、1:100 ATR飛機模型，還有金門、澎湖、台東、花蓮特色美食直送到府的服務。

為歡慶華信小舖開幕，只要在8月31日前下單，就可享88折優惠，澎湖冷凍海鮮禮盒市價2,500元，華信小舖在地價格只要1,900元，開幕價再享88折只要1,672元。台東超夯的紅藜穀物棒、華信小舖限定4盒裝禮盒，88折只要704元；台東青澤醬心起酥片，每盒88折後只要386元，8月1日起，在華信航空台北-台東飛機上，也將提供給旅客免費品嚐體驗。

▲華信小舖賣有各地特色美食。（圖／華信航空提供）

此外，金門著名的貢糖、一條根禮盒，花蓮名產豆干、白梅禮盒，以及用花蓮海洋深層水釀造的陳年高梁酒，華信小舖再加贈花蓮墨玉醇酒杯，好酒配美杯。華信嚴選伴手好禮都可在華信小舖上輕鬆選購。