陳玉珍暴怒！哈格比暴雨金門航班轉降桃機　旅客困機上4hrs連便當都沒得吃

▲金門航班飛松山因天候因素轉降桃機，但被困機上4小時。（圖／翻攝自陳玉珍FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

哈格比颱風外圍環流帶來暴雨，今（3）日造成松山機場航班大亂，不少航班被迫轉降其他機場。立委陳玉珍暴怒指出，接到金門鄉親陳情，12點多轉降桃機的航班竟因「防疫因素」，不准全機的旅客下飛機，大家被困在機上到下午快4點，「金門是境外嗎？金門是外國嗎？連一個便當都沒得吃！離譜了！」

陳玉珍下午在臉書爆料，剛剛接到金門鄕親陳情，旅客搭10:00多的飛機飛松山，因天氣不好改降桃園機場，結果12:00多停在桃園機場後，竟然因為所謂的「防疫因素」，不准全機旅客下飛機！到下午快4點，大家被困在機上，連一個便當都沒得吃！

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▲金門航班飛松山因天候因素轉降桃機，但被困機上4小時。（圖／翻攝自陳玉珍FB粉絲專頁）

陳玉珍怒批，離譜了！金門是境外嗎？金門是外國嗎？！並表示她已經緊急聯絡交通部民航局、疫情指揮中心趕快處理，不要把金門當作境外！！太可惡了！！

對此，桃園機場表示，若有航班來桃機轉降，機場會安排停機位，讓航班等候目的地機場恢復，或者航空公司也可選擇派車接駁旅客離開。今日狀況並非防疫因素影響，主要是航空公司安排接駁車有疏漏，目前該航班旅客已經在下機，會接駁旅客離開。

陳玉珍後續也補充指出，經反應後，民航局林國顯局長剛剛回覆已經處理了，現在民眾已經下候機室給茶水休息，華信租車接駁旅客準備送往台北￼￼￼！但她強調，雖然已經暫停處理了，仍會繼續追究責任。

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