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餐點縮水變小份！以為外送平台「自取」優惠多…他一看怒了：詐欺

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▲碰上重要的慶祝節日，到週末外送單變少，卻意外引起外送員們對如何讓外送單變多的討論。（（圖／記者蔡佩旻攝／替代照，非本文當事人。）

▲外送平台推出「自取外帶」折扣優惠。（示意圖／記者蔡佩旻攝。）

記者施怡妏／綜合報導

外送平台興起，不管在哪只要肚子餓了就可以一鍵訂餐，近來許多店家也推出「自取外帶」的優惠服務，提供更多的折扣給顧客，但有一名網友表示，使用自取外帶的優惠方案，結果拿到的東西比原店家同價位的商品還要小，「我點大份的，結果到店取餐只拿到小份！」

原PO在PTT板上發文，看到外送平台推出自取外帶的優惠，心血來潮想說試試看，用手機點了一份大份的餐點，結果到店裡取餐時發現，「大份的量怎麼這麼少」，還再次跟店家確認，店家也跟他表示「沒有錯」。

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雖然外送到店自取有折扣，但原PO看了一下店內的份量展示，發現在外送平台點的大份，還比店內的中份少一點，「所以我花了比中份多一點的錢，去店裡面買小份的」，氣得他直呼「這是詐欺吧！」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲原PO發文指控「點大份結果變成小份」。（圖／翻攝自PTT）

對此，許多網友表示是「店家不老實」，「可以接受貴，不能接受少」、「有些店都搞這招，價格看起來還可以，點了大份之後，送來比自己去買小份還少，直接負評」、「本來就沒有一定比較少，是店家自己去決定要增量還是減量」、「這是店家問題，跟客服反映吧」。

也有內行網友指出，「好像是漲價33%，是說成本考量不難理解啊」、「店家越大牌%數越低，像是麥當勞星巴克」、「熊貓都要抽%，量減少很正常」、「每間店簽的趴數不同，早期的比較低，一般都在30%~35%之間」。

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