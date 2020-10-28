台中人愛逛一中街、逢甲夜市？ 在地人揭：是生活圈一部分

▲台中逢甲夜市。（圖／記者周宸亘攝）



實習記者周依儒／綜合報導

台北士林夜市極仰賴觀光客，但卻受疫情重創爆發倒店潮，大小攤位已經倒閉100多家，生意掉到只剩之前的一成，引起不少人關注。不過日前卻有網友發文指出，士林夜市、高雄六合夜市受到波及，但怎麼台中的一中街和逢甲夜市好想沒什麼影響？難道是在地人也會逛嗎？

一名網友在PTT八卦板上發文指出，這次受到疫情重創哭哭的夜市，一個是台北士林夜市，另一個就是高雄六合夜市，但差點忘記台中也有不少知名夜市，以外地人角度看馬上就會想到一中街和逢甲，但怎麼感覺好像沒什麼影響？難道是台中在地人也會逛這兩個夜市嗎？

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▲網友詢問為何台中一級戰圈不受影響。（圖／翻攝自PTT）



PO文一出，許多網友留言指出，「其實這二個是商圈，本地人都會去」、「一中是商圈，到底是誰亂冠上夜市」、「一中街會逛的當地人主要都不是去吃東西的吧」、「逢甲跟一中對台中人來說不是吃東西的地方」、「那已經是生活上的商圈了，不是單純的夜市」、「一中街跟逢甲客源本來就很穩固了！有學校差很多！」、「只有附近補習的高中生會去吃飯吧一中大熱狗好吃」、「一中街周圍根本學校太多」。

不過也有不少網友直指，雖然情況沒有士林夜市這麼慘，但逢甲其實也慢慢在沒落，「逢甲沒百貨又沒捷運很傷 至少一中街交通好太多」、「逢甲外圍都收起來了」、「逢甲快掛了，交通超爛」、「逢甲其實很亂」、「逢甲就交通超爛、又很亂、本地人根本不想去」。

▲昆凌曾現身逢甲夜市。（圖／翻攝自昆凌Instagram）