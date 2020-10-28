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大台南交通教育主題館超進化　全館即日起開放民眾預約參觀

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▲大台南智慧交通中心的「大台南交通教育主題館」，即日起重新開放民眾免費預約體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大台南智慧交通中心的「大台南交通教育主題館」，即日起重新開放民眾免費預約體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲非常重視兒童交通安全，認為交通安全觀念必須向下扎根，設置在大台南智慧交通中心的「大台南交通教育主題館」，利用疫情暫停開放期間，新增評分機制與互動模擬設施，並優化兒童駕駛體驗區，自即日起重新開放民眾免費預約體驗。

交通局局長王銘德表示，「大台南交通教育主題館」的「交通教育探索區」，今年度新增了公車模擬駕駛，小朋友可以透過駕駛視角體驗大客車行駛的內輪差與轉彎死角的潛在危險。

▲大台南智慧交通中心的「大台南交通教育主題館」，即日起重新開放民眾免費預約體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

機車交通安全VR新增課程與評分模式，虛擬實境教學課程更豐富！T-bike新增評分與多人競賽模式，參觀者可以一起騎乘T-bike同遊大台南；主題館也新設了交通寶石方塊闖關，小朋友可以透過翻牌記憶遊戲方式，認識道路上的交通標誌。

▲大台南智慧交通中心的「大台南交通教育主題館」，即日起重新開放民眾免費預約體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）
另外，交通局也積極配合市府陽光電城2.0計畫，交通局長王銘德指出，本次主題館3樓「兒童駕駛體驗區」也全面新設太陽能板，除了落實市府綠能屋頂的政策，也優化兒童駕駛體驗的環境。

交通局長王銘德表示，駕駛體驗區太陽能板一完工落成後，即刻全館開放參觀，歡迎小朋友一同來駕駛電動車，在擬真的安全場地中熟悉道路交通號誌、標誌、標線等交通規則。

▲大台南智慧交通中心的「大台南交通教育主題館」，即日起重新開放民眾免費預約體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「大台南交通教育主題館」自即日起全面開放民眾免費預約參觀，民眾須於參觀日7日前預約（每月1日上午10時開放下個月可預約場次），開放時間為每周一~四（上班日），每日開放上、下午各1場，上午場9時30分、下午場14時30分開放，開放15人以上團體預約（上限30人）。預約網站http://tntcc.tainan.gov.tw/VisitBooking/，歡迎大家一同體驗。

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