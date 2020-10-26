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花蓮培訓導盲志工第一波10名　提供免費導盲服務3天前預約

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▲▼培訓導盲志工，陪伴視覺功能障礙者就醫、購物等外出活動，讓視障者「出門」不再困難。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼培訓導盲志工陪伴視覺功能障礙者就醫、購物等外出活動，讓視障者「出門」不再困難。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年度開辦免費「導盲志工服務」，第一波培訓10名導盲志工，陪伴縣內視覺功能障礙者就醫、購物等外出活動，讓視障者「出門」不再困難。

▲▼培訓導盲志工，陪伴視覺功能障礙者就醫、購物等外出活動，讓視障者「出門」不再困難。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

依據衛生福利部2020年9月身心障礙者人數統計資料，全國視覺功能障礙者有5萬6001人，花蓮縣有1022名視覺功能障礙者，縣長徐榛蔚重視身心障礙者的社會參與，由縣政府補助花蓮縣持修積善協會開辦導盲志工培訓及服務，透過2天專業課程，讓學員認識視覺障礙的種類與病理成因、視障者的特質、導盲志工角色與功能、報讀技巧，以及實際體驗定向行動並演練人導法協助視障朋友，結訓後已有至少10名志工開始提供友善導盲服務。

▲▼培訓導盲志工，陪伴視覺功能障礙者就醫、購物等外出活動，讓視障者「出門」不再困難。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼透過導盲志工的專業及熱忱，讓視障朋友能夠安全外出並提升社會參與機會。

花蓮縣導盲志工服務，提供領有視覺功能障礙類別之身心障礙證明者免費導盲服務，有需要者只要3天前打電話向花蓮縣持修積善協會（電話：8354611）申請，即可享有就醫門診、購物、報讀、文書協助等服務。

▲▼培訓導盲志工，陪伴視覺功能障礙者就醫、購物等外出活動，讓視障者「出門」不再困難。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府社會處代理處長陳加富表示，許多視障者因外出有行動及安全維護需求，且因視力致活動受限，也不想麻煩他人，對外出日漸力不從心，期待透過導盲志工的專業及熱忱，讓視障朋友能夠安全外出並提升社會參與機會，感受友善幸福花蓮生活。

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