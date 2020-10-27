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歐盟執委會副主席確診！WHO：歐洲各國還不用實施封鎖

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▲▼席納斯（Margaritis Schinas）表示，貿易必須公平且公開，且要有規則當作基礎。（圖／路透）

▲歐盟執行委員會副主席席納斯（Margaritis Schinas）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情在年初爆發後，目前仍持續延燒，歐盟行政機構「歐盟執委會」的希臘籍副主席席納斯（Margaritis Schinas）27日在個人Twitter上表示，從例行性的新冠肺炎篩檢結果中得知，自己對於病毒呈現陽性反應，「我正依照規定自我隔離中」。

據悉，除了席納斯外，歐盟委員會創新、研究、文化、教育和青年事務專員瑪麗亞·加布里埃爾（Mariya Gabriel）也在本月初確診新冠肺炎陽性。對此，歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，希望他們可以早日康復。

綜合外媒報導，歐洲國家的新冠肺炎疫情再起，尤其又以法國、奧地利等國最為嚴重。法國在24日與25日分別新增4萬5422、5萬2010例，連日寫下單日確診新高，並在26日通報，新增2萬6771例確診病例，雖然確診數大減，不過也與假日較少人接受檢測有關。

雖然歐洲疫情急遽升溫，但世界衛生組織（WHO）26日指出，歐洲對於疫情的措施需要加把勁，但世衛仍認為，歐洲各國無須進行封鎖。

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