本土病例再起！新疆單日新增「22例確診」　474萬人檢測結果出爐

▲喀什展開全市檢測 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆喀什地區一名17歲少女無症狀確診，並在當地製衣廠工作，隨即引發一連串傳染。根據當地官方今（28）早最新通報，27日0時至24時，新增新冠肺炎確診病例22例，均為無症狀感染者轉確診。

▲新疆喀什啟動一級響應。（圖／視覺中國）

新疆維吾爾自治區衛生健康委通報指出，10月27日0時至24時，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）報告新增新冠肺炎確診病例22例，均為無症狀感染者轉確診，新增無症狀感染者19例，均為喀什地區疏附縣報告。

截至10月27日24時，新疆（含兵團）現有確診病例22例，無症狀感染者161例，均為喀什地區疏附縣報告。截至17時，喀什地區已全部完成全地區474.65萬人全員核酸檢測，除已報告的疏附縣183人呈陽性外，其餘均為陰性。

▲新疆喀什啟動一級響應。（圖／視覺中國）

大陸整體疫情方面，10月27日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例42例，其中境外輸入病例20例，上海7例，陝西6例，廣東2例，天津1例，河北1例，內蒙古1例，河南1例，四川1例。本土病例22例均在新疆，無新增死亡病例；無新增疑似病例。