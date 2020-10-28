又斷軌19cm！台鐵「新市=永康」異常3小時　最快10:30修復完畢

▲交通部長林佳龍答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵上周遭爆料今年5月19日發生斷軌事件，鋼軌裂痕長達44公分，讓交通部長林佳龍直呼太誇張。想不到今日又發生疑似斷軌事件，今早受新市=永康間路線異常影響，台鐵07:31起新市站至永康站上下行列車延誤，林佳龍表示，將先封鎖該路段，今晚抽換鋼軌。

台鐵局表示，受新市=永康間路線異常影響，自07:31起新市站至永康站各次南下／北上列車有延誤情形，受影響車站包括新市、永康，預計10:30回復。據了解，行車異常原因疑似是因連接鋼軌間的魚尾板脫落，出現斷軌情形，台鐵局表示，稍後會給予詳細說明。

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▲台鐵近日頻頻出現斷軌事件。（圖／記者李毓康攝）

針對台鐵斷軌事件，林佳龍今早表示，每個執勤的人都有通報責任，有些涉及到鋼軌焊接，這個問題也正在處理，已經要求台鐵處理到現在的情況對社會說明，後續會持續向社會說明。

林佳龍表示，台鐵已經按照標準作業程序進行，先封鎖路段，今天夜間會進行抽換鋼軌作業。他指出，初步測量斷軌長度約19公分，目前已封鎖東正線，預計今晚就可依規定抽換鋼軌。他表示，該路段已於10:01恢復通行。

林佳龍表示，今日斷軌事件，7:31司機員發現不對勁通報，台鐵就展開緊急應變處置，剛剛10:01初步已經固定，路線恢復正常通車，晚上會按照SOP進行鋼軌抽換作業。他強調，519斷軌是通報後，晚上沒有按照SOP抽換鋼軌，但今天會依照SOP進行。

林佳龍表示，過去5年13次斷軌，成功段沒有按照SOP處理，主要是上次現場判斷是有裂痕，當天夜間沒有抽換，若有早點抽換，就不會有5/19事件。

交通部表示，這次又是司機員發現，台鐵應速查明巡軌養護單位的巡檢紀錄，釐清責任。另外，519斷軌事件後曾做全國清查，台鐵應查明該段當時是否落實巡檢，以及對其他路段加速補強。

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