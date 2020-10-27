台鐵時刻調整！普悠瑪首開「南迴線」　高雄搭火車衝花蓮省39分

▲台鐵進行時刻調整。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

為配合枋寮－知本間電氣化通車，交通部台鐵局表示，普悠瑪及推拉式自強號首次投入南迴線營運，將開行6列車次普悠瑪及4列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，南半環莒光號列車也不需要於臺東及枋寮站更換電力機車。

台鐵局表示，因應南迴線電氣化通車，枋寮站提升為二等站，並增加停靠普悠瑪號5列次、推拉式自強號2列次(假日4列次)，枋寮站可望成為屏東地區觀光轉運中心。

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▲為配合枋寮－知本間電氣化通車，台鐵進行時刻調整。（圖／台鐵局提供）

台鐵局指出，本次時刻調整也將以電化列車取代部分柴油列車運行，南迴線柴油列車班次原32列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原25列次，皆降為14列次，其餘列次將以電化列車運行，將使高雄至臺東間行車時間最多約可縮短27分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短39分鐘。

▲▼台鐵枋寮站有望成為屏東轉運中心。（圖／台鐵局提供）

另配合藍皮列車性能提升及車輛改造需要，自本次時刻調整起停駛枋寮－臺東間3671次及3672次普快車，未來車輛改造完成後將規劃作為藍皮解憂號觀光列車開行使用。

▲南迴線電氣化通車，台鐵局配合調整列車時刻表。（圖／台鐵局提供）