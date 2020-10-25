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斷軌44公分通報不實！再爆懲處「吹哨人」　台鐵：已重啟調查

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▲▼區間車,台鐵,火車,交通,月台,鐵路。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵斷軌44公分通報不實，又被爆出懲處吹哨人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵今年5月19日發生鋼軌斷裂44公分卻通報不實事件，事後台鐵坦言「確有作業疏失」，已將相關人員懲處並調離主管職務。不過，今（25）被爆料指出，最早發現問題的「吹哨人」道班領班，竟連帶被懲處，再度引發爭議；對此，台鐵回應，該案已重啟調查。

針對這起斷軌44公分通報不實事故，台鐵第一時間回應指出，該案未能依照規定完成鋼軌抽換之妥適處置，造成有行車安全之虞，確有作業疏失，於事件發生時，除立即通報運安會外，也啟動內部調查，並依調查結果針對相關人員予以懲處並調離主管職務。

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不過，今（25）台鐵又被爆料指出，最早發現問題的「吹哨人」道班領班，在下班後主動在軌道上巡查，但竟也連帶被懲處，再度引發爭議；對此，台鐵回應，該案已重啟調查。

針對台鐵懲處吹哨人的處理方式，台鐵產業工會表示，台鐵背後的料、機械不足的部分，都要思考如何下一次不再發生，批評台鐵遇到事情應該解決問題，而不是丟出來懲處就好像沒問題一樣。

▲▼中秋連假最後一天台鐵、高鐵收假人潮。（圖／記者張榮恩攝）

▲每日搭乘台鐵旅客數高達上萬人。（圖／記者張榮恩攝）

這起台鐵斷軌事故發生在今年5月19日，事實上，早在3月3日，台鐵台中工務段同仁在成功站南邊就發現鋼軌有裂縫情形，隨即以魚尾鈑加固，並施以人工砸道加強路基穩固，然未於當日夜間路線封鎖時段立即完成抽換鋼軌，致該處鋼軌裂縫持續受列車重覆衝擊，於5月19日裂縫擴大致鋼軌頭部斷裂約44公分。

經第3218次列車司機員於18時59分發現並向成功站通報臺中線成功=大肚溪南號誌站間（204公里+290公尺）處西正線鋼軌有裂縫情形後，接續有2班列車通過。經現場工務同仁確認鋼軌發生斷裂，隨即暫時封鎖西正線施工，改以東正線單線行車，並通知道班人員立即搶修，於當日21時26分搶修完成恢復通車。

為加強防範鋼軌裂縫處置不當造成行車安全事故，台鐵提出四項改善作為，包括增訂「斷軌應變處置標準作業程序SOP」，明定鋼軌斷裂搶修使用斷軌處置器時，應視軌道條件限制列車慢行通過，並應於當晚辦理路線封鎖，進行抽換鋼軌及焊接作業。並加強人員教育訓練，以落實標準作業程序。

配合軌道電務夾膠絕緣接頭，魚尾鈑螺栓於額定磅數時，加繪定磅線，提高人工檢視效率、要求同仁落實現行軌道巡檢SOP；並購置新型軌道檢查儀，提高檢查效率，確保行車安全。

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