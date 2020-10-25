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未刻意懲處斷軌「吹哨人」！台鐵曝理由　將有第二波獎懲名單

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▲▼區間車,台鐵,火車,交通,月台,鐵路。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵斷軌44公分通報不實，又被爆出懲處吹哨人。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵斷軌44公分事故再爆爭議！今（25）日有爆料指出，最早發現問題的「吹哨人」道班領班遭連帶被懲處。對此，台鐵表示，並未刻意針對通報人處分，主要是因相關當事人（該轄區養路主管）未依照規定完成鋼軌抽換之妥適處置。另外，台鐵針對該案已重啟調查組成專案小組，明（26）日下午將召開第一次專案調查會議，後續將有第二波獎懲名單。

今（25）日台鐵被爆料指出，最早發現斷軌問題的「吹哨人」道班領班，在下班後主動在軌道上巡查，竟也連帶被懲處。立委邱顯智痛批，這是在解決發現問題的人嗎？這不是第一次，在台鐵發現問題的吹哨者，被當成問題本身來處理。他喊話交通部、台鐵局，請審慎檢討結構性問題、通報相關的機制問題，別再把基層當替罪羔羊了。我們等著看正式的懲處名單出爐。

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斷裂案懲處名單惹出爭議，台鐵表示，這是依據內部調查結果及審議制度辦理，主要是因相關當事人（該轄區養路主管）未依照規定完成鋼軌抽換之妥適處置，以及車站未落實通報調度員，致有行車安全之虞。

台鐵表示，經本局審議，依據責任疏失輕重程度予以相關當事人適當懲處，並未刻意針對通報人處分。且本局同仁依職責發現有設施異常應及時通報與處理係為本分工作，並不存在有吹哨人之問題。

▲▼中秋連假最後一天台鐵、高鐵收假人潮。（圖／記者張榮恩攝）

▲每日搭乘台鐵旅客數高達上萬人。（圖／記者張榮恩攝）

台鐵局現有軌道均為長焊鋼軌，金屬材料易受熱脹冷縮影響，鋼軌長度會有伸縮變化，冬天可能斷軌，世界各國之鐵路皆然。惟一般斷軌都是微小裂痕，及時處理抽換短鋼軌即可，本案關鍵在於為何斷軌後沒有及時處理，從微小裂痕演變成鋼軌斷裂。

台鐵表示，已重啟調查組成專案小組，並邀請國內軌道界之專家學者共同替台鐵檢討把脈，10月26日下午將召開第一次專案調查會議，同一時段本局並派一組人赴現場再度訪談相關同仁及主管釐清案情，專案檢討報告將於兩周內報部，再一周提出第二波獎懲名單，有疏失應負責者依規定懲處，有採取適當處置者也將予以獎勵，有管理疏失之主管層級也會檢討其行政責任並究責。

鐵路運輸最重要就是安全，針對本案缺失，台鐵表示，將徹底檢討，提出精進改善對策，並持續努力推動落實，避免類此事件再次發生，以確保行車安全。

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