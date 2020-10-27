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零容忍！員警酒駕一律重懲免職　公民團體肯定陳其邁祭鐵腕

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▲陳其邁市政總質詢,李眉蓁 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

針對六龜分局員警連續2次酒駕事件，除了員警受到嚴懲，高雄市長陳其邁在市政會議再撂重話，並點名六龜分局長「實在是離譜」，要求該有的處分一切從嚴從速，臺灣酒駕防制社會關懷協會也肯定陳其邁，認為高雄市酒駕傷亡人數一直是居全國前茅，警員酒駕更是時有所聞，高雄市的酒駕防制應有很大的進步空間。

高雄市長陳其邁針對警員酒駕屢見不鮮，特別宣示警員凡酒駕必重懲記過免職處分，臺灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪教授肯定陳其邁貫徹「酒駕零容忍」的市政治理措施。協會表示，在上屆立法院的酒駕防制修法遊說過程中，即不斷重申主張軍警公教人員特別要知法守法，不容知法犯法酒駕，凡酒駕涉及公共危險罪者，應重懲後功不能補前過、拔官、汰除（不論肇事與否），要求行政院從嚴增修「公務人員酒後駕車相關行政責任建議處理原則」。

臺灣酒駕防制社會關懷協會認為軍警消防人員從業是保護人民救人救命，本會曾於2018年12月邀請警消界代表一起參與酒駕防制活動 ，向社會宣告共勉達成2019年零酒駕目標，但是遺憾的是在2019年初警消人員即酒駕而紛紛破功。

根據警政署的資料顯示，高雄市酒駕傷亡人數一直是居全國前茅，警員酒駕更是時有所聞，理事長陳喬琪教授認為，在陳其邁市長的特別重視下，高雄市的酒駕防制應有很大的進步空間。

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