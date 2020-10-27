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原住民前立委簡東明賄選再審判無罪　5樁腳跟著「提再審」結果出爐

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▲第九屆立法委員報到,簡東明。（圖／記者季相儒攝）

▲國民黨前立委簡東明。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

國民籍的原住民前立委簡東明，2016年間競選連任時遭檢方指控，他涉嫌以發放工作費名義賄選，檢方一口氣起訴簡東明在內的162人，在一二審時均認定簡東明有罪，但更一審逆轉改判簡東明無罪，案經上訴，最高法院採信更一審見解，駁回檢方上訴，判決簡東明無罪確定，消息傳出後，讓當初涉嫌賣票判刑確定的另外5名樁腳申請再審，今高分院將5人全部改判無罪，可上訴。

回顧這起案件，起初由屏東地檢署偵辦起訴，當時檢方認為，簡東明指使國民黨屏東縣三地門鄉黨部主任馬昭明等人，在當年的立委選舉期間，以工作費名義交付1500至3000元不等現金，委由輔選幹部轉交給具投票權的選民，涉嫌賄選買票。檢方因此對不認罪的百餘人提起公訴，另外認罪的43人，檢方則給予緩起訴處分。

簡東明遭提起公訴後，否認犯罪，一審法院審理後，認定他有罪，判刑5年6月、褫奪公權6年，二審高雄高分院審理後，仍認定有罪，但改判刑4年、褫奪公權4年，依照《公職人員選舉罷免法》規定，簡東明隨即遭到立法院停權。此外檢方也對簡東明提起當選無效之訴，一審法院判決簡東明當選無效。

賄選的刑案部分遭最高法院撤銷發回更審，更審於去年4月間宣判，更審法院改認定簡東明發給輔選幹部或選舉工作人員的錢，確實是選舉工作費，而非檢方指控的賄款，因此更一審全數改判無罪。簡東明賄選逆轉獲判無罪後，他的當選無效之訴二審也改判他當選有效，簡東明在去年4月間獲得復權，重回立法院。

而檢方針對賄選無罪的部分上訴最高法院，最高法院審理後，駁回檢方上訴，簡東明於今年2月獲判無罪確定。根據高分院的說法，原先當初涉嫌賣票判刑確定的另外5名樁腳，原本沒有提出上訴，但隨著簡東明無罪確定後，5人申請再審，今高分院將5人改判無罪，可上訴。

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