孕媽產檢…腹中寶寶猛遮臉「下秒伸中指」！　爸嗨笑炫耀：我兒子

▲杰絲強森當時懷孕30周。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

英國柴郡一名24歲孕婦前往私人醫療相關機構照超音波，確認腹中寶寶的狀況，寶寶起先表現相當害羞，一度把臉遮住，但就在檢查結束的前5分鐘，寶寶直接舉起中指，讓她驚呼，這好像是孩子再跟她們說「爸媽夠了，別再煩我了」。爸事後受訪表示，他當下立刻笑了，現在已把照片分享給家族親朋好友，且懷抱激動心情等待孩子到來。

每日郵報報導，24歲孕婦杰絲強森（Jess Johnson）在懷上第一個孩子後，便遇上新冠疫情流行，在防疫措施的限制之下，她沒辦法順利到醫院預約產檢，就決定與23歲未婚夫大衛路易斯（David Lewis）到私人機構照超音波，來看看他們的寶貝兒子。

當時懷有30周身孕的杰絲強森表示，起初兒子一直都遮著臉，就像之前照超音波的時候一樣，感覺相當害羞，甚至做出好像在打哈欠的動作，看似有些疲累，「但就在檢查結束的前5分鐘，他對我們比中指，就好像在說『爸媽夠了，別再煩我』。」

Unborn baby boy gave parents the MIDDLE FINGER during a 4D scan https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8879715/First-time-parents-reveal-unborn-baby-boy-gave-MIDDLE-FINGER-4D-scan.html 由 Kennedy News and Media 發佈於 2020年10月26日 星期一

就在這令人驚訝的畫面出現後，杰絲強森和超音波檢查醫師對看一眼，傻眼提問「他剛剛是把那根手指舉起來了嗎」，接著一行人感到非常驚訝。杰絲強森透露，兒子把手指舉起來後，沒過多久就放下，好像是說「啊我不是故意的」，似乎知道這樣有點頑皮，「等到他出生，我一定會（用這件事）嘲笑他。」

大衛路易斯事後坦言，他其實早在第一次照超音波見到兒子的身影時，就感到相當興奮，而這次更令他震驚，「我確實看到他比了中指，我笑了，而且就連幫忙做檢查的女士都不敢置信」，現在家族成員、親朋好友們全都看到那一幕的畫面，「我們已經等不及他的到來，這將是人生轉變的時刻，而且那會是非常棒的事。」

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