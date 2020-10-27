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聊完天2閨蜜秒懷孕　她被封稱「註生娘娘」！神巧合曝：其中1人是T

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▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲閨蜜「神巧合懷孕」，讓原PO被封稱為註生娘娘！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

相傳拿到孕婦的好運棉，能夠幫「助孕」！不過一名三寶媽笑稱，最近2位閨蜜接連懷孕，甚至其中一位是同性戀，因一夜情強迫中獎。而神奇巧合是，2位閨蜜懷孕前都曾與原PO見面聊過天，因此將她封稱為「註生娘娘」，引發底下網友喊報名，「有考慮開個不孕群組嗎」、「妳比好運棉還厲害！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，昨（26）日收到閨蜜訊息，對方開頭直呼「欸，妳真的很扯欸」，正當原PO一頭霧水時，閨蜜分享好消息，「每個跟妳聊過天的都會懷孕是怎樣？我也懷孕了！」

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原PO頭上狂冒問號，哭笑不得回嗆「妳們懷孕關我什麼事，是我內X的嗎？」結果閨蜜抽絲剝繭分析，「那個XXX也是懷孕了，而且她還是同性戀，結果喝醉，莫名跟男生上床就中獎了。」

聞言，原PO還是無法理解，忍不住笑虧「妳們不戴套、不吃避孕藥，是我的問題嗎...」最後，閨蜜給予她一個神封號，「我的意思是妳好像註生娘娘！」對此，原PO自嘲，「以後跟我面對面聊過天的女生，我都要送她們一盒保險套」。

▲▼面對面聊天就懷孕　女曝2閨密神奇案例被封「註生娘娘」（圖／翻攝爆怨2公社）

▲原PO也感到驚訝，同性戀友人也懷孕了！（圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，底下網友敲桌想與原PO碰面，「可以約個地方、開個團，大家一起見面聊聊嗎！我也好想要生個牛寶寶哦，跟版主妳聊個3天3夜也沒問題的」、「同性戀從此轉異性戀」、「原PO不考慮去不孕診所兼職嗎？應該很好賺」、「有神快拜的概念」、「娘娘～哪裡可以抽號碼牌約聊」、「想要小孩的一道光」、「她是覺得妳比好運棉厲害嗎」、「我是上個月夢見我姐懷孕是弟弟，這個月我姐跟我說他懷孕了，是弟弟沒錯」。

事後，原PO更新神奇懷孕巧合，「好像只限定面對面聊天，而且要聊15分鐘以上，那個...很多跟我聊的沒有多久，就找到老婆或者老公懷孕結婚了！」

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