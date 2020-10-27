「毅力號」2021年登陸傑澤羅隕石坑　尋找火星生命痕跡

▲ NASA日前模擬數十億年前火星面貌。（圖／翻攝自NASA JPL）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

澳洲昆士蘭科技大學（Queensland University of Technology）近日研究指出，美國太空總署（NASA）今年6月發射的火星探測車「毅力號」（Perseverance），預計明年2月中旬，登陸位於火星表面的傑澤羅隕石坑（Jezero Crater，同下），展開探索工作。

綜合外媒報導，美國太空總署26日在官方網站上公布一組照片，科學家模擬數十億年前火星面貌，竟發現當時的傑澤羅隕石坑是一個巨大湖泊。從照片中可以看到，傑澤羅隕石坑被注滿液態水，而且在兩端有匯入及流出的河流口，可以保持穩定的溶解物濃度及酸鹼值，也被認為是古生命存在的跡象，讓搜尋該地點的生命痕跡，成為「毅力號」收集火星岩石和重石塊的主要任務之一。

目前，NASA與歐洲航天局（European Space Agency）考慮後續飛行任務，把航天器送往火星後，從地表收集樣本，然後送回地球進行深入研究。據悉，傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）寬達45公里，若為登陸地點，降落較為容易，且它曾到達過湖泊、河流、三角洲，更容易發現有機分子，因此成為美國太空總署的登陸地點。