NASA新發現：首度在「月球」陽光照射處發現「水」

▲NASA首度在月球上的陽光可及之處發現了水，可望提供給太空人飲用。（圖／擷取自NASA官網）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

美國太空總署（NASA）26日發布消息指出，利用同溫層紅外線天文觀測台（SOFIA），首次在月球的陽光照射處發現水，顯示水可能分佈在整個月球表面，而不僅限於陰涼的地方。

根據NASA官網表示，SOFIA在月球南半球的Clavius火山口中檢測到水分子（H2O），數據顯示，水被困在分佈在月球表面的立方米土壤中，濃度為100至412ppm（撒哈拉沙漠的水量大約是檢測到水量的100倍）。結果發表在最新一期的《自然天文學》上。

SOFIA是經過改裝的波音747SP飛機，能夠觀察到一些被大氣層攔阻，而不能被地基設備觀察到的紅外波長，且能飛行至地球表面上的任何一點進行觀測。Clavius火山口是月球南半球從地球上看到的最大的火山口之一。科學家能在火山口中發現分子水（H2O）也顯示，水可能分佈在整個月球表面，而不僅限於陰涼的地方。

儘管水量很少，但這一發現產生了新的問題，即如何產生水以及水如何在惡劣，無空氣的月球表面上持續存在。NASA表示，所發現的水是否容易作為資源使用尚待確定。

NASA首席科學家Jacob Bleacher表示，對科學研究和探險任務者而言，水是寶貴的資源，如果能利用月球上的資源，太空人就可以少帶一點水，多帶一點設備來進行探索任務。

從NASA去年公布的阿提米絲（Artemis）計畫不難看出，該機構計畫在2024年將第一位女性和下一個人類送入月球表面，並全面了解月球上是否存在水。

▲NASA太空人1969年登陸月球。（圖／達志影像／美聯社）

細數過去月球上的發現，當阿波羅（Apollo）宇航員於1969年首次從月球返回時，它被認為是完全乾燥的。在過去20年中，軌道飛行器和撞擊器飛行任務證實了月球兩極周圍永久陰影的隕石坑中有冰。另外，多個太空任務都在月球表面上大範圍觀察，並發現了日冕器中存在水合作用的跡象，但是，這些任務無法明確地區分其存在的水分子或羥基（OH）。