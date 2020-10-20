歐西里斯號飛抵「貝努」小行星　停留5～10秒採回60克樣本

▲ 歐西里斯號探測器採集「貝努」小行星樣本。（圖／美聯社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

美國太空總署（NASA）日前宣布，於當地時間20日下午，在官方網站上直播歐西里斯號（Osiris-Rex）太空船採集碳質岩石小行星「貝努」（101955，Bennu）樣本的過程，這將是1970年阿波羅計畫帶回月球砂石樣本後，第一項外星樣本採集的重要任務。

綜合外媒報導，歐西里斯號自2018年開始繞行「貝努」小行星，在飛行期間，對小行星進行2年的研究。它將於20日選擇面積寬廣、平坦的表面區域「夜鶯」（Nightingale）作為降落地點，採集至少60克的小行星樣本。Osiris-Rex製造商馬汀（Lockheed Martin）表示，探測器在小行星表面上停留時間僅5至10秒，抓取的樣本將放置在膠囊中，預計2023年9月返回地球。

據悉，NASA這項任務與日本航太局合作，日本的隼鳥2號（はやぶさ2）在去年從小行星「龍宮」成功採集樣本。NASA任務經理卡斯楚（Nayi Castro）認為，「我們從未完成過如此壯舉」。她表示，為了科學研究，採集小行星的樣本並帶回地球。

「貝努」平均直徑大約492公尺，在哨兵系統的巴勒莫撞擊危險指數為第三級，它是有著最高度危機撞擊地球的小天體。