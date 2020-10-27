酥炸大腸初體驗！平底鍋「暗黑一大條」網笑歪：直接變大ㄅ...

▲原PO第一次挑戰炸大腸。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人到熱炒店必點跟大腸頭有關的料理，像是五更腸旺、酥炸肥腸等等，其中酥炸肥腸相當看炸功。就有一位女網友日前在家嘗試炸大腸，結果看到成果忍不住直說「還是去外面買好了」，並在臉書《爆廢1公社》分享照片。看到照片後，其他人都笑翻，「甘哪高賽」、「確定這不是……賽嗎？」

這名女網友貼出2張照片，「第一次炸大腸……還是去外面買好了……」看看照片，只件黑色的平底鍋中放有大約3分滿的油，但油中間卻有一條焦黑條狀物，幾乎已經無法辨識出是大腸頭，甚至已經比較像是另一種在廁所裡才會出現的「條狀物」。

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▲嗯？這到底是大腸還是大ㄅㄧㄢ……？（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文一出，吸引超過1.8萬人按讚，「為什麼要拉屎在鍋子上」、「大腸直接變大便」、「現拉的」、「狗狗的伙食不錯，但要多喝水」、「跟我剛剛在廁所沖掉的那一條長的好像」、「你確定買到的是大腸，而不是『大腸產物』」、「這大腸如果是沒清洗過的，表裡如一，就完美了。」

還有網友看照片幫她分析失敗原因，認為原PO是因為油溫太高，或是油量太少、比較像是用煎的，這樣就沒辦法讓大腸呈現金黃酥脆的樣子。就有人分享炸大腸頭的秘訣，「炸大腸是油溫高時丟下去然後關火等3-5分鐘就可以起鍋了」、「大腸要先用水煮過再炸……不是生的直接下油鍋。」