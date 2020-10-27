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新竹超狂外送！七龍珠「弗力札」取餐：要衝了哦　網友羨：想指名

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▲▼七龍珠弗力札在新竹送外送。（圖／大福雞排勝利店提供）

▲七龍珠大壞人「弗力札」現身新竹送外送。（圖／大福雞排勝利店提供）

記者徐愷昕／新竹報導

萬聖節將至，新竹街頭最近就冒出一個「弗力札」外送員，騎著摩托車趴趴走四處送餐，顯眼外型吸引不少人目光，而25日晚上這名外送員前去雞排店取餐時，奇葩裝扮也瞬間把老闆娘逗得哈哈大笑，且當店家問起：「你自己不會覺得很好笑嗎？」時，他還認真以「弗力札」的身分回應：「不能笑啊！笑就沒有力量。」有趣行徑被PO上網路引發熱議。

▲▼七龍珠弗力札在新竹送外送。（圖／大福雞排勝利店提供）

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▲不少網友表示想要指名這名「弗力札」外送。（圖／大福雞排勝利店提供）

新竹大福雞排勝利店25日晚上接到一筆foodpanda訂單，沒想到前來取餐的外送員竟是七龍珠裡的大反派角色「弗力札」，只見他全身穿著緊身白衣，臉也整個塗白，再搭配上那條長長又具有攻擊性的尾巴，排除頭戴熊貓專用安全帽及小側包的部分有點讓人出戲外，整體而言與原角色還原度高達98%。

該名外送員離開後，雞排店老闆娘因覺得太有趣了，忍不住將此事PO上網與大家分享，她表示自己當下有問弗力札：「自己不會覺得很好笑嗎？」不料對方超認真回答：「不能笑啊！笑就沒有力量」；至於問到那個超長尾巴是否礙事送餐，弗力札也親自示範將它繞在腰上，強調要做好防範措施，不然騎車掉到地上很危險，最後取餐完僅說了一聲「我要衝了哦」，就帥氣跟闆娘道別，讓闆娘哭笑不得。

此事被放上網路後，引發大家熱烈討論，甚至有人封他為「超有誠意」外送員，超想直接指名，部分網友則開玩笑表示「台灣法律超級強，連弗力札都要戴安全帽」、「根本不用騎車啊，用飛的送餐就好了」，但也有部分人覺得這樣有點恐怖，可能會嚇死人。

▲▼七龍珠弗力札在新竹送外送。（圖／大福雞排勝利店提供）

▲雞排店闆娘表示，第一時間看到弗力札來取餐就覺得很好笑。（圖／大福雞排勝利店提供）

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